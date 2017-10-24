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В Бангкоке открыли цветочный тоннель в память о Раме IX

Торговцы с цветочного рынка Pak Klong Talad в Бангкоке превратили одну из прилегающих к рынку улиц в тоннель из цветов в память о Короле Пхумипоне Адульядете, прощание с которым состоится в этот четверг.

Новости Пхукета

24 Октября 2017 09:00:45

На создание тоннеля у рыночных торговцев и многочисленных добровольцев ушло около миллиона цветов. Ими были украшены шесть сооруженных вдоль улицы арок, каждая из которых получила собственное имя и сакральный смысл, пишет Thai PBS English.

Первая арка, носящая имя «Тайский народ» украшена флагом Таиланда и символизирует единение и счастье тайцев в дни правления Рамы IX.

Вторая арка носит название «Дождь» и символизирует любовь Короля, проливавшуюся на народ страны подобно дождю. Эта арка украшена лотусами.

Третья арка украшена хризантемами и цветами с севера Таиланда. Она носит название «Наследие Отца» и символизирует заботу Короля о жителях удаленных районов Таиланда, которым он указал путь к благополучию.

Четвертая арка – «Дом» – украшена любимыми Королем нарциссами, из которых собрана карта Таиланда, а сами цветы сгруппированы в 77 букетов по числу провинций вместе с Бангкоком. Она символизирует любовь и благодарность жителей каждого уголка страны.

Пятая арка украшена тысячами желтых бархатцев с цифрой 9 в центре. Она носит имя самого Короля Рамы IX и символизирует мир и благополучие в годы правления Пхумипона Адульядета.

Пятая арка носит имя небесного цветка «Монтхароп» и символизирует ворота в небеса между белоснежных горных вершин. Эта арка – символ прощание с Королем Пхумипоном Адульядетом и всенародной скорби по ушедшему из жизни монарху.

 Тоннель открыт для посещения вплоть до 27 октября включительно.

 

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