В Бангкоке арестован таксист, собиравший с полицейских взятки под видом генерала

Заместитель начальника туристической полиции Сурачет Хакпан сообщил об аресте таксиста из Исана, выдававшего себя за самого генерала Хакпана и собиравшего с других полицейских взятки за помощь в продвижении по службе. Задержанному грозит срок за мошенничество и компьютерные преступления, а платившим ему полицейским – дисциплинарные меры.

23 Мая 2018 17:40:49

Фото: Туристическая полиция Пхукета Таиланда

Об аресте 40-летнего таксиста Праджита Саййи было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в штабе Королевской полиции Таиланда во вторник, 22 мая, сообщает Bangkok Post.

С заявлением перед журналистами выступил заместитель начальника туристической полиции Сурачет Хакпан, за которого себя выдавал арестованный таксист из Исана. Дело против него возбуждено по статьям о мошенничестве и компьютерных преступлениях.

Как рассказал генерал-майор Хакпан, в 2014 году господин Саййя создал в мессенджере Line аккаунт от имени самого генерала, после чего вступил в переписку с подполковником Понг-Анантом Чубрамом из провинции Накхон-Пханом, а затем еще с несколькими офицерами, включая полковника Уккрита Сонгчайса-Нгуана из Каласина.

По данным следствия, перед ежегодной ротацией кадров 2016 года полковник Сонгчайса-Нгуан заплатил фальшивому генералу 1 млн бат за помощь в продвижении по службе. Во время ротации мошеннику улыбнулась удача, поскольку полковник действительно получил продвижение, которого ожидал, хотя на деле таксист к этому отношения не имел.

Данный факт убедил других полицейских в том, что через взятку господину Саййе якобы можно продвинуться по службе. В итоге к следующей ротации кадров таксист собрал уже 4,2 млн бат от шести офицеров, включая уже платившего ему полковника Сонгчайса-Нгуана.

В ходе кадровой ротации 2017 года полковник Сонгчайса-Нгуана снова был повышен в должности, но пятеро других полицейских остались ни с чем. Сбой в коррупционной схеме заставил офицеров заподозрить неладное, после чего они подали заявление о мошенничестве в полицию Накхон-Пханома.

Поскольку фальшивый генерал получал деньги на свой банковский счет, установить его личность не составило труда. В понедельник, 21 марта, суд выдал ордер на арест Праджита Саййи. Затем он был арестован в Банкгоке, где пытался спрятаться.

Как заявил генерал Хакпан, полученные от полицейских деньги Праджит Саййя вложил в покупку земельного участка, а также нескольких автомобилей такси, которые сдавал в аренду другим водителям. Полицейским, платившим мошеннику за помощь в продвижении по службе, генерал пообещал строгие дисциплинарные меры вплоть до увольнения из органов. Уголовные дела против них возбуждены не были.