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В аэропорту потушили учебный пожар у ВПП

Третьи пожарные учения с реальным огнем прошли на этой неделе в международном аэропорту Пхукета. Тренировка состоялась утром 31 мая, всего в каждом фискальном году, который начинаются с октября, проводятся четыре подобных мероприятия. При этом вторые учения, проходившие в конце февраля, практически совпали по дате с реальным авиационным происшествием, когда на Пхукете совершил жесткую посадку лайнер А320, получивший повреждения сам, и повредивший полосу. Аэропорт отчитался об учениях, но факт реального происшествия публично не признал. Об итогах расследования, если оно было, ничего неизвестно до сих пор.

Новости Пхукета

4 Июня 2023, 10:00 AM
Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в пхукетском аэропорту 31 мая. Фото: AOT Phuket

Учения начались в стандартное для них время – ровно 10:00 утра. Сперва пожарные ликвидировали масштабное возгорание в так называемой пожарной яме у взлетно-посадочной полосы, а затем в дело вступили медики. Тренировка была признана успешной.

Пхукетский филиал госкорпорации Airports of Thailand (AOT Phuket) публикует отчеты обо всех учениях с реальным огнем, сопровождая их качественными фотографиями. При этом управляющая аэропортом структура никогда не уточняет, какая именно ситуация моделируется на учениях у взлетно-посадочной полосы.

Предыдущая тренировка в аэропорту проходила 23 февраля, в прямом смысле слова на следующий день после реального летного происшествия, которое могло сопровождаться и пожаром, но, к счастью, этого не произошло.

Как сообщала страница Phuket Info Center (AOT Phuket об инциденте промолчала), около 13:00 дня 22 февраля в аэропорту Пхукета совершил жесткую посадку лайнер Airbus A320 авиакомпании Thai Smile. В полета у самолета возникли проблемы с двигателем, а при приземлении он задел хвостом взлетно-посадочную полосу, в результате чего повреждения получили а аэробус, и ВПП.

Лайнер передали для осмотра техникам, а полоса в течение часа была закрыта на ремонт. Официальные лица до сих пор ничего не сообщили об итогах расследования, а AOT Phuket сделала вид, что происшествия в принципе не было. Вместо сообщения о реальном инциденте на следующий день был опубликован отчет пришедшихся кстати учениях.

 

 

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