В аэропорту Пхукета проведут учения вечером 30 августа

Персонал международного аэропорта Пхукета готовится провести учения, которые начнутся в 22:00 вечера сегодня, 30 августа.

30 Августа 2018 17:12:45

Фото: The Phuket News

Как сообщила глава PR-службы администрации Пхукета Буссая Чайпым, учения продлятся с 22:00 по 01:30. По сценарию, сотрудники аэропорта будут отрабатывать действия в случае «диверсии с применением взрывного устройства».

Учения пройдут в зоне вылета терминала внутренних рейсов. Некоторые из зон терминала на время учений будут закрыты для пассажиров.

«Практические учения нужны сотрудникам для тренировки и готовят их к чрезвычайным ситуациям», – отметил генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон.

Аэропорт заранее принес извинения пассажирам за доставленные неудобста.