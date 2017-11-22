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В аэропорту Пхукета приостановлено ускоренное прохождение паспортного контроля

Компания Phuket Airport VIP Services (и, возможно, еще несколько работающих в аэропорту Пхукета аналогичных операторов) приостановила оказание услуги ускоренного прохождения паспортного контроля.

Шела Рива

22 Ноября 2017 12:57:48

Скриншот главной страницы сайта phuketairport.vip.
Скриншот главной страницы сайта phuketairport.vip.

О приостановке оказания услуги Fast Track (ускоренное прохождение паспортного контроля) компанеий Phuket Airport VIP Services корреспонденту газеты The Phuket News рассказал один из читателей, который получил соответствующее сообщение. В сообщении говорилось, что услуга не будет предоставляться в течение семи дней.

Как выяснила редакция The Phuket News, приостановка работы связана с проверкой оказывающих подобные услуги компаний на предмет соответствия требованиям Иммиграционного бюро.

«Услуга Fast Track  сейчас не оказывается рядом компаний из числа тех, кто этим занимался, поскольку в их отношении проводится проверка не предмет наличия разрешений и правомерности работы», – заявил на условиях анонимности представитель госкорпорации АоТ, управляющей международным аэропортом Пхукета.

Сотрудник Phuket Airport VIP Services, с которым связалась редакция, подтвердили факт проверки и отметил, что она связана с иммиграционными вопросами. Полное свое имя собеседник редакции назвать также не пожелал, представившись лишь Сеттасаком.

«Компания не может предоставить какой-либо еще информации о временном прекращении оказания услуги. Полной уверенности у меня нет, но вероятнее всего, в других компаниях, оказывающих аналогичную услугу, Fast Track тоже заморожен», – добавил Сеттасак.

По состоянию на вечер 21 ноября Fast Track предоставляла компания Andaman Aurora Co Ltd, в которое эта услуга носит название Coral Executive Lounge. Представитель компании, также на пожелавший раскрыть имя, заявил, что у них проблем нет, поскольку оказание услуги соответствует всем требованиям закона.

«Я не могу озвучить названия компаний, которые сейчас проверяются. Однако нам известно, что Coral Executive Lounge – это единственный игрок, которому не пришлось останавливать предоставление услуги Fast Track, поскольку мы работаем без нарушений», – заверил представитель Andaman Aurora Co Ltd.

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