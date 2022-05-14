В аэропорту Бангкока перехватили живую контрабанду

Сотрудники таможни и природоохранных ведомств изъяли в аэропорту Suvarnabhumi более 600 различных животных, которых пытались контрабандой переправить в Таиланд, видимо, для продажи.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 09:00 AM

Ящики со змеями, ящерицами и скорпионами в аэропорту Бангкока. Фото: DNP