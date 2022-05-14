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В аэропорту Бангкока перехватили живую контрабанду

Сотрудники таможни и природоохранных ведомств изъяли в аэропорту Suvarnabhumi более 600 различных животных, которых пытались контрабандой переправить в Таиланд, видимо, для продажи.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 09:00 AM
Ящики со змеями, ящерицами и скорпионами в аэропорту Бангкока. Фото: DNP

Ящики со змеями, ящерицами и скорпионами в аэропорту Бангкока. Фото: DNP

Как пишет Bangkok Post, живой груз был обнаружен в ящиках, выгруженных в терминал Thai Airways International из самолета Egypt Air, прилетевшего из Каира рейсом MS507. Груз нашли в пятницу, 13 мая.

В ящиках, как рассказал глава службы по надзору за перевозкой животных Йоссатхон Конгерн, находились ящерицы, сцинки, скорпионы и змеи общим число 601 животное. Среди них были 35 весьма ядовитых рогатых пустынных гадюк.

Официальные лица ничего не сказали ни об отправителях, ни о получателях груза, но заявили, что те нарушили и Закон об охране и сохранении дикой природы, и Закон о таможне. Информация по делу была передана в полицию аэропорта Suvarnabhumi. Ядовитых пустынных гадюк и прочих животных взяло на попечение одно из профильных ведомств.

 

 

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