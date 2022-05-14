В аэропорту Бангкока перехватили живую контрабанду

Как пишет Bangkok Post, живой груз был обнаружен в ящиках, выгруженных в терминал Thai Airways International из самолета Egypt Air, прилетевшего из Каира рейсом MS507. Груз нашли в пятницу, 13 мая.
В ящиках, как рассказал глава службы по надзору за перевозкой животных Йоссатхон Конгерн, находились ящерицы, сцинки, скорпионы и змеи общим число 601 животное. Среди них были 35 весьма ядовитых рогатых пустынных гадюк.
Официальные лица ничего не сказали ни об отправителях, ни о получателях груза, но заявили, что те нарушили и Закон об охране и сохранении дикой природы, и Закон о таможне. Информация по делу была передана в полицию аэропорта Suvarnabhumi. Ядовитых пустынных гадюк и прочих животных взяло на попечение одно из профильных ведомств.