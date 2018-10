UWCT организует открытый показ фильма Screenagers Как помочь ребенку не утонуть в соцсетях? Поделиться ответом с родителями готова Делани Растон, снявшая специально для этой цели ленту Screenagers. Новости Пхукета 21 Октября 2018 09:00:00 Представьте, что ваш ребенок приходит из школы и вы никак не вмешиваетесь в его выбор времяпрепровождения. Что будет дальше? Скорее всего, что-то такое: кресло, смартфон, включенный фоном телевизор, Youtube, Facebook, Instagram и далее по списку... Современные дети чуть ли не с пеленок живут в потоке цифровой информации, которой становится все больше и больше. При этом помочь им найти путь к балансу между жизнью в телефоне и вне его не так-то просто, поскольку сами мы, их родители, выросли в совершенно другую эпоху. Именно этой проблеме и посвящен научно-документальный фильм Screenagers доктора Делани Растон. Вышедшая в 2016 году лента о «поколении перед экраном» привлекла к себе широкое внимание на западе и удостоилась взвешенных, но при этом весьма комплиментарных обзоров в ведущих СМИ – от Washigton Post до New York Times. К сожалению,в русскоязычной среде лента доктора Растон практически неизвестна, хотя проблемы перед родителями по всему миру стоят одни и те же. Как научить себя и детей справляться с потоком цифровой информации? Как совместить жизнь в соцсетях и вне их? Как обезопасить близких от угроз психологическому и даже физическому здоровью? На все эти вопросы и пытается ответить Делани Растон. Причем сразу в двух амплуа: как медицинский специалист и как мать, прошедшая соответствующий путь. «Мой сын хотел все время играть в видео-игры, а дочь постоянно сидела в соцсетях. Я просто не знала что делать. Иногда я срывалась на них, а затем чувствовала угрызения стыда», – рассказывала доктор Растон в интервью Forbes несколько лет назад. «Люди прячутся за своими мобильными телефонами. Давайте признаем этот факт и начнет создавать ситуации для живого взаимодействия лицом к лицу», – добавляла она. Свои ответы Делани оформила в виде фильма Screenages, который можно будет увидеть на Пхукете 2 ноября. Показ организует школа UWC Thailand в рамках концепции гармоничного развития учащихся – «доброе сердце, сбалансированный разум, здоровое тело». Впрочем, ждут на показе не только учеников UWCT и их родителей, но и всех желающих. «Это без преувеличения один из тех фильмов, которые должен увидеть каждый, у кого есть дети. На самом деле, для взрослых он не менее полезен, поскольку все мы ведем ежедневную борьбу, пытаясь сбалансировать проникновение в наши жизни современных технологий. И мы рады иметь возможность показать эту ленту совершенно бесплатно, благодаря щедрой финансовой помощи родительского комитета школы», – говорит директор UWCT Джейсон Макбрайд. В фильме Делани Растон собраны истории из жизни ее семьи, экспертные комментарии, а также немало научных и статистических данных, заставляющих задуматься. Так, сейчас подросток в среднем проводит более шести часов перед экраном. Почти каждый четвертый тинейджер сталкивался с кибер-буллингом в соцсетях. Каждый час перед телевизором – это 167 лишних килокалорий, потребленных за просмотром. Наконец, полученные на Facebook лайки – это выброс дофамина, вызывающего чувство удовольствия, тяга к которому может перерасти в зависимость. Все это вызывает обеспокоенность и у Делани Растон, и у UWCT. «Исследования показывают, что чем больше времени школьники проводят со своими девайсами, тем меньше вероятность, что они сделают домашнее задание и будут успевать в учебе. Но нас, пусть мы и школа, беспокоят не столько академические результаты, сколько влияние на ментальное здоровье и физическое самочувствие», – признается Джейсон Макбрайд. «В UWCT мы пытаемся бороться с этим при помощи ментальных практик, здорового питания, физкультуры, уроков цифрового общества. Однако электронные девайсы имеют свойство проникать в жизнь молодых людей, и те угрозы, которые они создают для ментального здоровья вызывают опасения. Будучи родителями и педагогами, мы должны дейстовать», – говорит директор UWCT. В UWCT приводят следующий пример негативного влияния соцсетей на ментальное самоощущение молодежи. В 2017 году британское Королевское общество здравоохранения провело опрос среди подростков и выяснило, что у 70% из них имеются сомнения насчет своего внешнего вида из-за Instagram, а 50% лиц в возрасте 14-24 признались, что изучение ленты в соцсетях повышает у них тревожность. «Это уникальная проблема сегодняшнего поколения детей, в равной мере актуальная и для родителей, независимо от того, где они живут и в какую школу ходят дети», – отмечает Джейсон Макбрайд. Разумеется, и подростки, и взрослые прекрасно понимают, что час просмотра видеоклипов на YouTube и час игры в волейбол с друзьями – это совершенно разные вещи в плане продуктивности использования времени, притом что второе не менее приятно, чем первое. При этом, как убеждена Делани Растон, отбирать у ребенка телефон – решение сомнительное. «Мы и так слишком часто перегружаем детей необходимостью самоконтроля, что не приносит пользы», – констатирует доктор Растон. Screenagers – это попытка достичь баланса между цифровой и не цифровой жизнью без насилия в каких бы то ни было формах. И в случае с семьей самой Делани Растон, попытка успешная. Просмотр Screenages в UWCT состоится 2 ноября, начало – в 8:30 утра. Количество мест ограничено, запись ведется по эл. почте rsvp@uwcthailand.ac.th.