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Утечка аммиака произошла в Раваи

Жители ряда домов, расположенных в районе храма в Раваи, были вынуждены эвакуироваться ночью 5 июля из-за утечки аммиака на местной фабрике по производству льда. Два года назад на данном предприятии произошла аналогичная авария.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Июля 2019, 10:44 AM
Фото: Jom Patamakanthin / Facebook

Фото: Jom Patamakanthin / Facebook

Муниципалитет получил сообщение сообщение об утечке аммиака на фабрике по производству льда у храма Wat Sawang Arom около 2:00 ночи. На место событий были направлены пожарные, спасатели и волонтеры гражданской самообороны, организовавшие эвакуацию жителей близлежащих территорий. Утечка была ликвидирована к 3:00 ночи, после чего люди вернулись в свои дома.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» мэр Раваи Арун Солос подтвердил, что по факту произошедшего проводится расследование с привлечением пхукетского офиса Управления промышленности. Господин Солос не указал, что именно может грозить руководству фабрики, на которой произошло уже две утечки аммиака за два года. Пока что менеджменту даже не было предписано приостановить работу предприятия.

Напомним, аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырный спирт), вызывающий по­ражение дыхательных путей и глаз. Признаки отравления аммиаком – раздражение глаз и носа, кашель, удушье, учащенное сердцебиение. В случае утечки аммиака необходимо оперативно покинуть зараженную территорию, двигаясь перпендикулярно направлению ветра. Для защиты органов дыхания можно использовать ткань, смоченную лимонной или уксусной кислотой. Рекомендации МЧС по действиям при утечке аммиака можно найти здесь.

 

 

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