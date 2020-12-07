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Уснувший за рулем водитель оставил часть Пхукета без света

Дорожная авария на Thepkrasattri Rd. вызвала перебой с энергоснабжением на участке между светофором в Ко-Кэу и памятником Героиням утром 5 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Декабря 2020, 09:50 AM
Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на пхуетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Тхада Содарак и полиции Таланга получил сообщение о ДТП в районе магазина Watchara Marine & Motor Sport Center около 5:30 утра. На месте событий полицейские и медики обнаружили черный пикап Ford Ranger, врезавшийся в мачту электропередач и поваливший ее на крышу магазина. Водитель автомобиля, фигурирующий в сообщении как мистер Нат, серьезных травм не получил.

Мужчина заявил полицейским, что возвращался с работы и уснул за рулем, что и стало причиной аварии. При этом полиция не стала сразу предъявлять господину Нату какие-либо обвинения. Видимо, это связано с тем, что страховка водителя должна покрыть причиненный им ущерб.

Отметим, что в результате ДТП пострадал также автомобиль Nissan March, на который упал конец оторвавшегося электрического провода, в результате чего произошел небольшой пожар. У машины оказался поврежден задний бампер.

 

 

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