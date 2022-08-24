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Уснувший за рулем мотоциклист разбился у Памятника Героиням

Мотоциклист погиб в результате дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. в тамбоне Срисунтхорн. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем. Аналогичным образом полицейские объяснили и предыдущую аварию схожего характера в том же самом районе.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Августа 2022, 11:05 AM
Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в аварии в Срисунтхорне после полуночи 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о дорожной аварии у въезда в поселок Phuket Thani Village в 500 м к северу от Памятника Героиням примерно в 00:10 ночи 24 августа.

Приехавшие на место событий полицейские, спасатели из муниципалитета Срисунтхорна, медики Thalang Hospital и волонтеры Kusoldharm Foundation обнаружили тело 40-летнего Детпхона Джитсано, получившего смертельную травму головы.

Погибший мужчина лежал на дороге лицом вниз, рядом, у мачты электропередач, находился его мотоцикл Honda с кастомным глушителем местного изготовления. На столбе и на мотоцикле были видны повреждения, полученные в результате ДТП.

Также полицейские обнаружили расколовшийся от удара шлем господина Джитсано. Полицейские обратили внимание, что мужчина ехал в шлеме волонтера гражданской обороны, в которой состоял.

На текущем этапе расследования полицейские полагают, что волонтер мог заснуть за рулем, заявил полковник Паттават Йодкван из полиции Таланга. Впрочем, расследование еще не завершено: следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и ждут медицинского заключения от Thalang Hospital, куда доставили погибшего.

На прошлой неделе в районе Памятника Героиням произошло другое ДТП с летальным исходом, которое полицейские на раннем этапе расследования также объяснили тем, что мотоциклист уснул за рулем.

Как писали «Новости Пхукета», 21-летний Нитикорн Джансакун погиб в 500 м к югу от Памятника Героиням утром 20 августа. Его мотоцикл вылетел с проезжей части недалеко от автосалона Isuzu. Ни в первом случае, ни во втором полицейские ничего не сказали о проверке погибших водителей на наличие алкоголя в крови.

Согласно данным национального Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала этого года в авариях на дорогах Пхукета погибли 59 человек, еще 10,5 тыс. получили травмы различных степеней тяжести. За весь прошлый год число погибших составило 71, пострадавших – 13,1 тыс. При этом в статистику попадают далеко не все пострадавшие, поскольку о многих мелких авариях никакие экстренные службы не информируются.

 

 

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