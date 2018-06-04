Ущерб от пожара в Dara Hotel оценили в 1 млн бат

Согласно предварительным оценкам, пятничный пожар в Dara Hotel нанес ущерб в районе 1 млн бат. Пострадало преимущественно оборудование системы электроснабжения.

4 Июня 2018 08:31:58

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал «Новостям Пхукета» подполковник Наронг Мынгдуанг из полиции Вичита, пожар в Dara Hotel начался в 13:30 пятницы, 1 июня. На место событий были направлены 10 пожарных расчетов, которые в течение 30 минут справились с огнем.

Возгорание произошло в служебном помещение, где находилось оборудование системы энергоснабжения здания, включая генератор резервного питания.

«В ходе пожара никто не пострадал. На постояльцах отеля инцидент также не отразился», – заверил подполковник Мынгдуанг.

По словам офицера, персонал отеля рассказал полицейским, что в служебном помещении, где произошло возгорание, ранее что-то искрило.

«Ущерб от пожара оценивается в 1 млн бат, включая повреждение генератора, использующегося в качестве резервного источника питания отеля», – заявил подполковник Мынгдуан.

«Из-за пожара отель был обесточен на три часа», – добавил он.