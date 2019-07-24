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Уроженка Сонгкхла арестована на Пхукете за мошенничество на 10 млн бат

Сотрудники полиции арестовали проживавшую с Срисунтхорне уроженку провинции Сонгкхла. 46-летней Хунсе Пунджу вменяется в вину мошенничество на сумму в 10 млн бат и отмывание денег.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Июля 2019, 03:40 PM
Фото: Королевская полиция Таиланда

Фото: Королевская полиция Таиланда

Фото: Королевская полиция Таиланда

Фото: Королевская полиция Таиланда

Фото: Королевская полиция Таиланда

Фото: Королевская полиция Таиланда

Согласно полицейскому отчету, в аресте госпожи Пунджу были задействованы 43 сотрудника правоохранительных органов, начиная от офицером CSD и заканчивая сотрудниками полиции тамбона Чернг-Талей. Женщину арестовали на основании судебного ордера, выданного 2 июля этого года.

Как следует из материалов дела, расследование в отношении госпожи Пунджу было начато в конце 2018 года, когда в полицию обратились три престарелых жителя провинции Сонгкхла. Потерпевшие рассказали, что передали женщине в сумме около 10 млн бат, которые должны были пойти на помощь некому фермеру, не имевшему возможности погасить кредит, взятый в Банке сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов (ВААС).

Госпожа Пунджу обещали жертвам, что те не только сделают доброе дело, но и смогут подзаработать, поскольку расплатившийся с долгами фермер сможет открыть новую кредитную линию и с процентами вернуть все деньги тем, кто ему помог.

После получения денег от потерпевших госпожа Пунджу в течение некоторого времени выплачивала обещанные проценты, чтобы стимулировать жертв на новые «пожертвования». Затем женщина скрылась, а понявшие, что их обманули, жители Сонгхкла обратились в полицию.

Согласно полицейскому отчету, госпожа Пунджу признала выдвинутые против нее обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

 

 

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