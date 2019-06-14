Уроженец Сонгкхла задержан за нападение на женщину в Чалонге

Полиция Чалонга задержала 27-летнего уроженца провинции Сонгкхла, напавшего на жительницу Чалонга утром 13 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июня 2019, 10:16 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно полицейскому отчету об инциденте, сообщение о нападении на жительницу Чалонга поступило в местный участок полиции в 8:10 утра. Полицейских вызвали соседи женщины, услышавшие, как она зовет на помощь из своего жилья на Soi Ta Kha Khao и отбившие ее у нападашего.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний Вирают Пхансарн. Мужчина, по словам сотрудников полиции, выглядел и вел себя так, словно находился под действием наркотиков. В полицейском отчете указывается, что его речь была сбивчивой, а после задержания он и вовсе поинтересовался у людей в форме, нет ли у них листьев кратома, чтобы пожевать и успокоиться.

Потерпевшая – 21-летняя женщина, имя которой не раскрывается – рассказала полиции, что ее разбудил стук в дверь. Когда она открыла, на пороге оказался незнакомый мужчина, который силой ворвался в комнату и втолкнул туда хозяйку, заявив, что «хочет от нее детей». Когда жертва закричала, Вирают начал душить ее. Борьба в комнате продолжалась, пока соседи не прибежали на помощь и не схватили мужчину.

На момент подготовки материала еще не было известно, обвинения по каким статьям будут выдвинуты против задержанного.