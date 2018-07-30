Уроженца Сураттхани отговорили от прыжка с моста на Пхукете

Полиция и спасатели отговорили 25-летнего уроженца провинции Сураттхани от прыжка с пешеходного моста на проезжую часть шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

30 Июля 2018 12:19:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 22:20 вечера 29 июля экстренные службы получили сообщение о том, что некий мужчина готовится спрыгнуть с моста на проезжую часть шоссе Thepkrasattri Rd. в попытке свести счеты с жизнь.

Прибыв на место событий (в районе храма Wat Srisoonthorn) полицейские и спасатели вступили в диалог с мужчиной. Переговоры продолжались около 10 минут, которых хватило на то, чтобы специалисты смогли подобраться к самоубийце и схватить его.

Уроженца Сураттхани доставили в больницу Thalang Hospital. В полиции отметили, что, вероятно, тот намеревался свести счеты с жизнью из-за проблем в отношениях с подругой.