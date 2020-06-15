Уроки фейерверка: Певица и преподаватель вокала Екатерина Терещенко

Украинская певица Екатерина Терещенко известна на острове не только как исполнительница, но и как талантливый педагог. В беседе с «Новостями Пхукета» Екатерина рассказала о своем пути от церковного хора до собственной школы вокала Wow Voice Phuket.

Новости Пхукета

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Музыкальный путь Екатерины Терещенко начался с церковного хора. А в 2013 году эта дорога привела ее на Пхукет. Фото: Личный архив Екатерины Терещенко

Пхукетская история Екатерины Терещенко началась одновременно с историей самих «Новостей Пхукета» – в январе 2013 года. И переезд на остров, как у многих, оказался спонтанным. Во всяком случае, планирование не заняло много времени.

«Впервые я увидела Пхукет весной 2012 года. Мы с мужем приехали отдохнуть и поняли, что когда-нибудь переедем сюда, в этот рай, в спокойную жизнь... Когда-нибудь в старости. Но уже в конце того же года купили билеты в один конец. Очень хотелось перезагрузки, размеренности. Хотелось отдохнуть после пяти лет гастролей», – вспоминает Екатерина.

Пять лет гастролей – солидный срок и немалая нагрузка, но поет Екатерина на самом деле гораздо дольше, с самого детства. И не только поет, но и ставит эстрадные номера, преподает вокал и сценическое искусство. А началось все... с церковного хора!

В начале был хор

«Лет в девять-десять я случайно попала в церковный хор, но хор этот был необычным. Музыка была слегка джазовая, как в американских фильмах. Когда мне исполнилось около 12, родителям предложили отдать меня в музыкальную школу. Меня учила педагог Таисии Повалий [народная артистка Украины – прим. ред.], но так как я была фанаткой Уитни Хьюстон, Мэраи Кэри и Ани Лорак, академическое пение мне не очень нравилось, я всегда хотела фейерверка на сцене и современного звучания. Как ни странно, маме предложили меня отдать в театральное. Мол, вокал – это не ее, она актриса. Там я попробовала других педагогов, и мы с ними оказались на одной волне», – рассказывает Екатерина.

Уже через несколько месяцев после смены жанра уроженка небольшого городка Белая Церковь попробовала принять участие в своем первом конкурсе и сразу заняла второе место. Сейчас Екатерина – лауреат более четырех десятков конкурсов, выпускница Киевского колледжа эстрадного и циркового искусства и Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. По образованию – артист-вокалист, солист эстрады, преподаватель вокала, руководитель ансамбля. Трудовая биография у Екатерины также вышла разнообразной.

«Я работала с продюсерами как певица, была бэк-вокалисткой народного артиста Украины Павла Зиброва и солисткой театров, работала в продюсерских центрах как педагог. Были моменты, когда выбивало, но я всегда возвращаюсь к пению и преподаванию... Это как уметь летать. Всегда хочется снова», – говорит Екатерина.

С самолета на бал

Пхукетская глава в истории Екатерины открылась победой в караоке-конкурсе в одном из караоке-клубов Раваи, после чего началась новая череда выступлений. Такой вот отдых после пяти лет гастролей.

«Вылазка в караоке клуб стала для меня визитной карточкой. Я начала выступать, а параллельно открыла школу Phuket Wow Voice. Сперва приходили дети, потом – их родители. Приходили гиды с проблемой усталости голоса, приходили даже туристы, для которых мы готовили песни, чтобы на родине они могли удивлять публику в караоке. Многие прилетали на зимовку и искали вариантов разнообразить отдых себе и детям. Все росло быстро и сразу, результат был, можно сказать, моментальный», – говорит Екатерина.

Екатерина подчеркивает, что выступления на сцене – это не просто пение.

«Я пою, преподаю, веду своих выпускников как наставник, музыкальный продюсер. Нахожу интересные конкурсы, готовлю целые номера – сценические движения, актерское мастерство, подбор костюмов, образов. Нужно все продумать и уметь себя подать, в этом всегда заключалась моя работа и интерес этого направления для меня как педагога и наставника», – объясняет Екатерина.

Самое важное – индивидуальный подход к каждому ученику и способность раскрыть его как артиста. В сценическом искусстве психологии больше, чем вокала.

«Главный секрет – в индивидуальности с каждым. У меня нет методички, все индивидуально, я умею слушать и слышать, чувствовать человека. Здесь не все только про вокал, в большей степени это психология. Моя главная задача – раскрыть человека», – говорит Екатерина.

Подобная работа – тяжелый труд для преподавателя, особенно если ему приходится проводить по шесть-семь уроков в день.

«В самом начале было время, когда я сама ездила с аппаратурой по всему острову и преподавала у учеников. Потом мы открыли школу у нас дома в отдельном кабинете, ну а позже это было отдельное помещение со своим графиком работы и полным набором профессиональной аппаратуры», – вспоминает Екатерина.

Воспитанники Екатерины неоднократно брали призы на пхукетских конкурсах, но главным она считает не это.

«Главное достижение в том, что пение расслабляет и заряжает. Что дети перестают заикаться, астма и аллергии проходят, появляется уверенность в себе. Да и, само собой, мои ученики научились летать, что может быть лучше?» – говорит она.

Впрочем, один момент из профессиональной биографии Екатерины хочется отметить отдельно. Именно она была режиссером-постановщиком на Дне России в British International School в 2017 году, где учились многие из детей, с которыми она занималась.

«Это, в первую очередь, был невероятный опыт для меня, так как масштаб, подход и то, с каким размахом школа подходила к организации мероприятия, были на очень высоком уровне. Нужно было не просто выступить, а достойно представить программу на международной сцене среди учеников из разных стран, включая Таиланд. Так же проходила большая работа с учениками и родителями, для меня это тоже новый опыт, именно как организатора. В целом все было супер: дети пели, танцевали, был яркий рисунок на сцене, результатом я довольна», – вспоминает Екатерина.

Остров контрастов

Многие из живущих на Пхукете экспатов отмечают, что остров стал для них местом трансформации и отправной точкой на пути к себе. Екатерина придерживается того же мнения.

«Люди здесь меняются, трансформируются, становятся самими собой. В мегаполисе сложнее расслабится и раскрыть человека», – говорит она.

«Лично мне с мужем остров понравился духом жизни. Так, здесь мы начали ценить саму жизнь, самые обычные вещи. Мы перестали торопится и куда-то бежать. Были в моменте, здесь и сейчас. Пхукет – это, конечно же, место контрастов и уникальных людей. Потрясающие виды, колорит местной еды и традиций. Люди тут потрясающие. Мы постоянно знакомились с невероятными людьми», – говорит Екатерина.

«С профессиональной точки зрения Пхукет мне дал возможность развиваться всесторонне. Мне кажется люди именно тут начинают заниматься тем, к чему у них лежит душа, тоже самое касается и меня. Тут я нашла новые подходы к ученикам, развивала себя как педагога, работала с людьми, у которых есть разные потребности и желания, с которыми они пришли ко мне. Разные возраста, ценности, желания, проблемы – все это давало мне возможность работать с каждым в индивидуальном плане», – продолжает она.

Отдельный момент – мультикультурный состав населения провинции, где тайцы из разных уголков Таиланда перемешались с экспатами со всего мира.

«Здесь тебе встречаются люди самых разных профессий и взглядов, разных возрастов и национальностей. Переехав сюда, понимаешь, как много ты черпаешь из каждой встречи или поездки, где знакомишься с разными людьми. Мы рассказываем про себя, про свою страну, а в ответ получаем массу интересной и разнообразной информации, включая и секреты того, как жить тут, что и где найти, как провести время и как стать настоящим тайцем», – говорит Екатерина.

Даже рядовые ситуации на Пхукете могут обернуться запоминающимся опытом. Где еще можно стать жертвой охочей до чужого золота обезьяны; утопить телефон, пролетая над морем на парашюте; прокатиться на автомобиле скорой помощи после того, как у собственной машины заглохнет мотор?

Пхукетский локдаун Екатерина не застала, еще перед началом пандемии ее семья отправилась в Киев и сейчас находится там. Поэтому для Екатерины остров остался местом, где можно ездить на горячие источники, ходить на бранчи, в тайскую сауну и на массаж, кормить слонов, учиться управлять парусной лодкой, собираться на барбекю большими компаниями и наслаждаться прекрасными закатами, подобных которым нет нигде в мире и каждый из которых неповторим. Надеемся, что после окончания пандемии и снятия локдауна именно Пхукет станет первым местом, куда купят билеты Екатерина и ее семья.

Наконец, добавим, что Екатерина до сих пор остается на связи со всеми своими пхукетскими учениками. Преподавать онлайн он начала задолго до коронавируса, поскольку многие из ее учеников приезжали на Пхукет лишь на несколько месяцев, а желание продолжать учиться оставалось и после возвращения домой. Так что занятия через интернет Екатерина ведет не менее пяти лет. В этом смысле ей даже легче приспособиться к новой реальности, чем большинству из нас.

Материал подготовлен на основе интервью от 2018 года, скорректирован и дополнен в 2020 году.