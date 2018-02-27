The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Управляющая ресторана в Патонге задержана за обман клиентов

Туристическая полиция сообщила о задержании менеджера ресторана 6 Restaurant на Thaweewong Rd. по делу об обмане посетителей.

27 Февраля 2018 10:15:14

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

О задержании 26-летней Каньянат Чукэу было объявлено на пресс-конференции с участием шефа туристической полиции Пхукета Тонгчая Вилайпрома в воскресенье, 25 февраля.

Полковник Вилайпром рассказал, что жалобу на ресторан подал некий китайский вебсайт, специализирующийся на туристической информации. Сам сайт получил сообщения об обмане посетителей от самих туристов.

«В меню ресторана указывалась стоимость блюда из креветок в 300 бат, но счет посетители получали на 3-4 тыс. бат. Ресторан объяснял это тем, что цены в меню указаны за 100 г продукции», – привел пример полковник Вилайпром.

В ходе контрольной закупки также обнаружилось, что вес порций был меньше, чем должно было быть по счету (даже с учетом цены за 100 г).

«Мы обнаружили, что ресторан выставил счет в 2700 бат за десять жареных креветок с чесночным соусом (из расчета 300 бат за 100 г). По этой цене масса блюда должна была составлять 900 г, но в реальности порция весила только 500 г», – рассказал шеф туристической полиции.

После проведения контрольной закупки полиция задержала управляющую 6 Restaurant Каньянат Чукэу и предъявила ей обвинения в нарушении правил торговли.

«Каньянат отрицать обвинения не стала», – заявил полковник Вилайпром.

По словам офицера, в прошлом году в 6 Restaurant уже выявлялись аналогичные нарушения. Впрочем, господин Вилайпром не уточнил, как заведение было наказано тогда.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.