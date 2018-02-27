Управляющая ресторана в Патонге задержана за обман клиентов

Туристическая полиция сообщила о задержании менеджера ресторана 6 Restaurant на Thaweewong Rd. по делу об обмане посетителей.

27 Февраля 2018 10:15:14

Фото: Туристическая полиция Пхукета

О задержании 26-летней Каньянат Чукэу было объявлено на пресс-конференции с участием шефа туристической полиции Пхукета Тонгчая Вилайпрома в воскресенье, 25 февраля.

Полковник Вилайпром рассказал, что жалобу на ресторан подал некий китайский вебсайт, специализирующийся на туристической информации. Сам сайт получил сообщения об обмане посетителей от самих туристов.

«В меню ресторана указывалась стоимость блюда из креветок в 300 бат, но счет посетители получали на 3-4 тыс. бат. Ресторан объяснял это тем, что цены в меню указаны за 100 г продукции», – привел пример полковник Вилайпром.

В ходе контрольной закупки также обнаружилось, что вес порций был меньше, чем должно было быть по счету (даже с учетом цены за 100 г).

«Мы обнаружили, что ресторан выставил счет в 2700 бат за десять жареных креветок с чесночным соусом (из расчета 300 бат за 100 г). По этой цене масса блюда должна была составлять 900 г, но в реальности порция весила только 500 г», – рассказал шеф туристической полиции.

После проведения контрольной закупки полиция задержала управляющую 6 Restaurant Каньянат Чукэу и предъявила ей обвинения в нарушении правил торговли.

«Каньянат отрицать обвинения не стала», – заявил полковник Вилайпром.

По словам офицера, в прошлом году в 6 Restaurant уже выявлялись аналогичные нарушения. Впрочем, господин Вилайпром не уточнил, как заведение было наказано тогда.