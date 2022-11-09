Упавший экскаватор придавил ногу водителю в Камале

Спасателям потребовался почти целый час, чтобы достать оператора из кабины экскаватора, завалившегося на бок во время проведения работ на холме в Камале. Мужчине придавило ногу, а подъемного крана поблизости не оказалось.

Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экскаватор опрокинулся на бок во время проведения работ на холме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники полиции и спасатели получили сообщение об инциденте на Soi Bang Wan в первом мубане Камалы около полудня 7 ноября. На месте событий они обнаружили завалившийся на бок экскаватор, в кабине которого находился 47-летний оператор Пхоптхам Сенкхао.

Нога мужчины в момент падения экскаватора оказалась зажата между землей и техникой. Господин Сенкхао получил перелом и не мог выбраться ни самостоятельно, ни с помощью других людей.

Спасателям потребовался почти час, чтобы достать мужчину из-под упавшего экскаватора, для чего пришлось выкапывать грунт под его придавленной ногой. Затем пострадавшему наложили шину на сломанную конечность и отправили в больницу Patong Hospital.

Согласно последнему сообщению, экскаваторщик в порядке и чувствует себя настолько хорошо, насколько возможно в его ситуации.