Упавшего за борт рыбака нашли на безлюдном острове на следующий день

Третье региональное командование ВМФ Таиланда сообщило об успешном окончании операции по поиску рыбака Эккарата Лимсомбуна, выпавшего за борт лодки во второй половине дня 21 августа и пропавшего в море.

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Региональный штаб ВМФ на мысе Панва получил сообщение о пропавшем рыбаке около 17:30 понедельника. Информацию передал экипаж рыболовецкого судна Sirinamchoke 12, на борту которого 44-господин Лимсомбун и находился. Как рассказала команда, господин Лимсомбун, видимо, выпал за борт во время сильного волнения на море.

«Он потерял свою лодку к западу от Ко-Кэу-Ной, примерно в 1,5 морских милях [2,8 км]», – указал штаб ВМФ в публикации на Facebook от 23 августа

Командование отправило на поиски пропавшего мужчины патрульный катер Т.233, а также оповестило местных рыбаков о происшествии и попросило поддержки. Впрочем, первый день поисков закончился ничем: на Пхукете быстро стемнело, кроме того, на море были сильные волны, осложнявшие работу.

«Т.333 начал поиски в районе островов Ко-Лон, Ко-Бо, Ко-Кэу-Яй, Ко-Кэу-Ной. Лодка Sirinamchoke 12 присоединилась и помогала с поисками в разных местах», – сообщил штаб ВМФ.

Господина Лимсомбуна нашли на следующий день, 22 августа. Около 11:30 утра один из членов экипажа Т.233 осматривал окрестности в бинокль и заметил его на берегу острова Кэу-Ной. Рыбак размахивал в воздухе спасательным жилетом, стремясь привлечь к себе внимание.

Т.233 не мог подойти к острову из недостаточной глубины, поэтому за найденным господином Лимсомбуном отправили Sirinamchoke 12. Она тоже не смогла достичь берега, но подошла максимально близко, и рыбак добрался до лодки вплавь. Затем его доставили на патрульный катер, где оказали первую помощь и покормили.

Моряки отметили, что у господина были «травмы по все телу, но не серьезные». По всей видимости, имелись в виду ушибы и ссадины.

Господин Лимсомбун рассказал, что выпал за борт во время качки после того, как его ударил сорвавшийся с места ящик со льдом, в которых рыбаки обычно хранят улов.

«Он пытался звать на помощь, но его никто не услышал. Так что он решил попытаться доплыть до ближайшего острова, чтобы выжить», – заявил штаб ВМФ не уточнив, действительно ли рыбаку пришлось при высоких волнах плыть почти 3 км, или все-таки изначальная информация о месте происшествия оказалась не совсем точной.

В 13:00 патрульный катер с господин Лимсомбуном на борту прибыл к региональному штабу ВМФ на мысе Панва, откуда рыбака отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital для оказания профессиональной медицинской помощи.