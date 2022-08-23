Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Упавшего за борт рыбака нашли на безлюдном острове на следующий день

Третье региональное командование ВМФ Таиланда сообщило об успешном окончании операции по поиску рыбака Эккарата Лимсомбуна, выпавшего за борт лодки во второй половине дня 21 августа и пропавшего в море.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 08:00 AM
Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Моряки ВМФ Таиланда нашли 43-летнего рыбака, выпавшего за борт своего судна. Мужчине пришлось переночевать на безлюдном острове Ко-Кэу-Ной. Фото: RTN 3rd NAC

Региональный штаб ВМФ на мысе Панва получил сообщение о пропавшем рыбаке около 17:30 понедельника. Информацию передал экипаж рыболовецкого судна Sirinamchoke 12, на борту которого 44-господин Лимсомбун и находился. Как рассказала команда, господин Лимсомбун, видимо, выпал за борт во время сильного волнения на море.

«Он потерял свою лодку к западу от Ко-Кэу-Ной, примерно в 1,5 морских милях [2,8 км]», – указал штаб ВМФ в публикации на Facebook от 23 августа

Командование отправило на поиски пропавшего мужчины патрульный катер Т.233, а также оповестило местных рыбаков о происшествии и попросило поддержки. Впрочем, первый день поисков закончился ничем: на Пхукете быстро стемнело, кроме того, на море были сильные волны, осложнявшие работу.

«Т.333 начал поиски в районе островов Ко-Лон, Ко-Бо, Ко-Кэу-Яй, Ко-Кэу-Ной. Лодка Sirinamchoke 12 присоединилась и помогала с поисками в разных местах», – сообщил штаб ВМФ.

Господина Лимсомбуна нашли на следующий день, 22 августа. Около 11:30 утра один из членов экипажа Т.233 осматривал окрестности в бинокль и заметил его на берегу острова Кэу-Ной. Рыбак размахивал в воздухе спасательным жилетом, стремясь привлечь к себе внимание.

Т.233 не мог подойти к острову из недостаточной глубины, поэтому за найденным господином Лимсомбуном отправили Sirinamchoke 12. Она тоже не смогла достичь берега, но подошла максимально близко, и рыбак добрался до лодки вплавь. Затем его доставили на патрульный катер, где оказали первую помощь и покормили.

Моряки отметили, что у господина были «травмы по все телу, но не серьезные». По всей видимости, имелись в виду ушибы и ссадины.

Господин Лимсомбун рассказал, что выпал за борт во время качки после того, как его ударил сорвавшийся с места ящик со льдом, в которых рыбаки обычно хранят улов.

«Он пытался звать на помощь, но его никто не услышал. Так что он решил попытаться доплыть до ближайшего острова, чтобы выжить», – заявил штаб ВМФ не уточнив, действительно ли рыбаку пришлось при высоких волнах плыть почти 3 км, или все-таки изначальная информация о месте происшествия оказалась не совсем точной.

В 13:00 патрульный катер с господин Лимсомбуном на борту прибыл к региональному штабу ВМФ на мысе Панва, откуда рыбака отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital для оказания профессиональной медицинской помощи.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Ко-Кэу, Рассада останутся без воды 25 августа
Окрестности храма Wat Manik останутся без света 25 августа
Уличный забег пройдет в Кату 26 августа
Уснувший за рулем мотоциклист разбился у Памятника Героиням
Антитеррористические учения прошли в Андаманском море
Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию
Исследование: Тайцы стали проводить меньше времени в интернете
На пляже в Патонге нашли труп мужчины, подозревается передозировка наркотиков
Женщина обвинила владельца жилья в домогательствах
Мать студентки требует от университета 66 млн бат за смерть дочери
Стритрейсеров с Ближнего Востока арестовали в Паттайе
Любителям на скорости проехаться по лужам пригрозили штрафами
Два участка Srisoonthorn Rd. останутся сегодня без света
Часть мыса Панва останется 23 августа без света
Синоптики прогнозируют дожди вплоть до субботы

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 