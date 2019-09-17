Университет Раджабхат провел массовую донорскую кампанию

Более 2280 доноров приняли участие в донорской кампании, организованной пхукетским кампусом Университета Раджабхат и Региональным банком крови Красного креста на Пхукете.

Как сообщил Университет Раджабхат, объем собранной донорской крови составил 659,2 тыс. л, а общее число принявших в капании доноров – 2281 человек. При этом продолжалась кампания в течение всего трех дней – с 13 по 15 сентября включительно.

Как пояснил президент университета Хиран Прасанкан, среди доноров было более 1 тыс. студентов учебного заведения.

«Собранная донорская кровь поможет множеству людей. Наш университет уделяет большое внимание деятельности на благо местного сообщества. Мы надеемся воспитывать хороших граждан, с ответственность относящихся к месту, где они живут. Кроме того, банк крови просто нуждается в резервах на случай непредвиденных ситуаций», – заявил господин Прасанкан.

В региональном банке крови корреспонденту «Новостей Пхукета» заявили, что донорская кровь может пригодиться уже скоро – во время университетских и школьных каникул и Вегетарианского фестиваля.