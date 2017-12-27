Умер основатель Aviasales Константин Калинов

Утром 26 декабря в Москве ушел из жизни основатель сервиса Aviasales Константин Калинов.

27 Декабря 2017 09:03:11

Cмерть Константина Калинова подтвердили в Aviasales, на сайте сервиса была открыта страница памяти Калинова. На момент ухода из жизни основателю Aviasales было 40 лет. О причине смерти Константина Калинова официально не сообщалось.

«Друзья, извините, трудно писать, но еще труднее говорить. Несколько часов назад скончался Костя Калинов, основатель Aviasales. Вообще, тут как ни скажи, получится фальшиво: основатель, визионер… Костя всегда выше всех этих стереотипов. Все время я стараюсь избегать прошедшего времени, говоря о нём. В том, что случилось невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери. Костя меньше всего хотел бы формальностей, но мне это кажется важным. Хотя лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам – не бояться и достигать результатов, до которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», – гласит прощальная запись на сайте Aviasales, подписанная Максим Крайновым и советом директоров Aviasales

Созданный Константином Калиновым сайт Aviasales.ru изначально представлял собой личный блог автора, где он собирал интересные предложения авиакомпаний. За 10 лет своего существования сайт стал крупнейшим российским сервисом по поиску и покупке авиабилетов.

«Новости Пхукета» выражают искренние соболезнования родственникам, друзья и коллегам Константина Калинова.