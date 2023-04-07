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Украинка вызвана в полицию в связи с антивоенными граффити

Полиция Вичита разыскала и вызвала для дачи объяснений гражданку Украины, оставившую антивоенные граффити на скалах в Ао-Йоне и в придорожной беседке у подножья холма Кхао-Кхад. Женщина явилась в участок 7 апреля и созналась в содеянном, но заявила, что хотела только выразить свою позицию, но не причинять вред имиджу Пхукета.

Новости Пхукета

7 Апреля 2023, 08:39 PM
Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

Полиция разыскала женщину, сделавшую антивоенные надписи на скалах и на ограде беседки в Вичите. Фото: PR Phuket

О том, что оставившую граффити иностранку удалось разыскать, сообщила 7 апреля PR-служба провинции Пхукет. Публикация об этом сопровождается двумя фотографиям сделанных баллончиком надписей (на одном фото видны слова #Russiaisaterroriststate, на другом – только #Russia), а также тремя снимками самой женщины – у скал и на скутере с номерами провинции Самут-Сакхон. Именно байк и позволил отследить украинку по камерам уличного наблюдения.

Шеф полиции Вичита полковник Чатри Чукэу заявил, что 34-летняя иностранка созналась в содеянном и заверила в отсутствии намерений вредить имиджу Пхукета. Женщина также сообщила, что хочет покинуть страну 10 апреля. Приехала же она в Таиланд около трех месяцев назад.

В связи с инцидентом полиция напомнила, что самовольное нанесение надписей в общественных местах является нарушением закона. При этом в публикации PR Phuket ничего не говорится о том, была ли оштрафована или привлечена к другой ответственности упомянутая гражданка Украины.

Напомним, что это уже не первый случай появления антивоенных граффити на Пхукете. В частности, 8 февраля надписи с критикой России и оскорблениями в адрес президента Владимира Путина были обнаружены на скале на пляже Найтон. Данная территория входит в состав национального парка «Сиринат», а правительство Таиланда ведет работу над тем, чтобы ей был присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. О задержании автора тех надписей не сообщалось.

 

 

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