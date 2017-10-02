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Украинец упал в канал после ДТП на мосту в Кату

Гражданину Украины повезло избежать серьезных травм, после того как он на скутер врезался в ограждение моста в Кату и рухнул в канал.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Октября 2017 10:57:50

Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation получили сообщение об аварии в районе не работающего плавучего рынка в Кату около 19:00 воскресенья, 1 октября.

Прибывшие на место событий спасатели обнаружили на мосту поврежденный скутер Honda PCX, водитель же транспортного средства дожидался помощи на берегу канала, в нескольких метрах под мостом.

Как отметили спасатели, мужчина оказался 55-летним гражданином Украины Марком Зориным. Серьезных травм иностранцу удалось избежать, хотя после столкновения с оградой моста он пролетел несколько метров.

«К счастью, в канале был достаточный уровень воды, иначе травмы были бы гораздо тяжелее», – заявил журналистам спасатель Пассакорн Сиричучот.

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