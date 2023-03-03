Угнавший машину австралиец сбил россиянина при попытке уйти от погони

Погоня за Доннели, в результате которой пострадал Воронцов, началась после того, как в 17:50 в полицию Саку обратился тайский гражданин, сообщивший о том, что у него угнали хэтчбек Toyota Yaris с парковки в аэропорту.
Еще на парковке угонщик зацепил другой автомобиль, а затем поехал на юг и проехал практически через весь остров, прежде чем его удалось задержать. Австралиец проскочил на высокой скорости блокпост на Chao Fa East Rd., проехал кольцевую развязку в Чалонге, а при попытке пройти на скорости через второй чекпоинт у Lotus’s Rawai сбил 35-летнего Воронцова.
Столкновение с мотоциклом, на котором находился россиянин, привело к повреждению левого переднего колеса угнанной машины. Доннели решил бросить Yaris и попытаться скрыться пешком, но полицейские догнали 56-летнего австралийца. Воронцов тем временем был доставлен в больницу.
Подполковник Бандасак Срилерт из полиции Саку заявил The Phuket News, что сразу после ареста Джону Доннели предъявили обвинения в угоне, а также опасном вождении, повлекшем ущерб частной собственности. По информации, имевшейся у офицера на тот момент, Филипп Воронцов якобы не получил тяжелых травм, поэтому обвинение в опасном вождении с причинением вреда здоровья упомянуто не было.
Сейчас уже известно, что Воронцов пострадал очень серьезно. Кроме того, у россиянина оказалась кровь с отрицательным резус-фактором, которая является крайне дефицитной и на Пхукете, и в принципе в Таиланде. На этом фоне в социальных сетях был опубликован призыв к донорам с первой отрицательной и третьей отрицательной группами.
Говоря о личности Доннели, подполковник Срилерт отметил, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу в Пхукет-Тауне. Заместитель начальника Саку также добавил, что мужчина, по имеющимся у полиции информации, проходил медикаментозное лечение от некого психического расстройства.
Кровь для Филиппа Воронцова (на случай необходимости нового переливания) можно сдать в Банке крови при больнице Vachira Phuket Hospital, расположенной на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. График приема доноров следуюший:
- Будни дни – 8:30-20:00;
- Сб, Вс, праздники – 8:30 to 15:00.
- Monday to Friday – 8:30am to 8pm.
Телефон Банка крови при Vachira Phuket Hospital – 076-361234 доб. 1287.
Также сдать кровь можно в офисе Красного Креста (Phuket Red Cross) в Пхукет-Тане. График работы:
- Пн, Ср, Пт – 8:30-16:30;
- Вт, Чт – 8:30-20:00;
- Сб, Вс и праздники – 9:00-15:00.
Телефоны пхукетского офиса Красного Креста – 076-251178 доб. 2 и 081-9588854.
И Красный Крест, и Vachira Phuket Hospital с радостью примут у доноров кровь любых групп, но особо острым сейчас является дефицит крови с отрицательным резус-фактором.