Удар молнии уничтожил яхту у берегов Пхукета

Парусная яхта загорелась и затонула после удара молнии во второй половине дня 2 ноября. Инцидент произошел в бухте Кунг (Ао-Кунг) у северо-восточного побережья Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

Вице-губернатор Пхукета Тханьяват Чанпинит взял на контроль расследование обстоятельств гибели 50-футовой парусной яхты Emmjay, затонувшей в бухте Ао-Кунг около 17:00 пятницы, 2 ноября. Согласно первоначальным сообщениям, яхта загорелась и затонула после удара молнии.

Как подтвердил The Phuket News глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг, в момент происшествия на борту лодки находились девять граждан Великобритании, никто из которых не пострадал. Иностранцев спасла команда проходившего мимо судна.

Известно, что Emmjay сдавалась в чартер с командой и без. На некоторых профильных сайтах лодка указана как Beneteau 50.5, на других – как Cyclades 50.5.

Отметим, что инцидент произошел на фоне официальной кампании, призванной убедить иностранцев в безопасности морского транспорта на Пхукете после кораблекрушения 5 июля, унесшего жизни 47 туристов из Китая.