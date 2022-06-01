Учебный пожар потушили в аэропорту Пхукета

Международный аэропорт Пхукета провел пожарные учения, в ходе которого сотрудники экстренных служб отработали возгорание разлившегося авиационного топлива и оказание помощи пострадавшим.

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Учения прошли утром 31 мая в специальной пожарной зоне (пожарной яме) у взлетно-посадочной полосы. За тренировкой наблюдали генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод и его заместитель по операционной деятельности и обслуживанию Манат Сотхарат.

Сперва пожарные ликвидировали реалистичное возгорание с высокими языками пламени и клубами черного дыма, а затем сотрудники других служб провели эвакуацию пострадавших и оказание им первой помощи. Учения были признаны успешными.

Аэропорт отметил, что подобные тренировки должны проводиться четыре раза в год, чтобы пожарные и другой персонал всегда были готовы эффективно действовать в случае реального происшествия. Такие, впрочем, происходят в аэропорту Пхукета крайне редко.