Участок Patak Rd. останется без электричества 17 декабря

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества на участке Patak Rd. утром и днем 17 декабря.

Новости Пхукета

16 Декабря 2019, 02:31 PM

Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис РЕА, без электричества останутся дома, находящиеся на участке Patak Rd. от автозаправки Shell в Чалонге до электрической подстанции в поселке Ката.

Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.