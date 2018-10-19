Участники опроса DNP поддержали закрытие бухты Майя-Бэй

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) запустил онлайн-опрос, чтобы выяснить отношение жителей страны к закрытию бухт Майя-Бэй и Ло-Сама для посещения.

Новости Пхукета

20 Октября 2018, 09:00 AM

Источник: DNP

Согласно предварительным данным онлайн-опроса на сайте DNP, подавляющее большинство респондентов поддерживают закрытие бухт Майя-Бэй и Ло-Сама (Самах).

Опрос на тайском языке был запущен в пятницу, 12 октября. По состоянию на середину дня пятницы, 19 октября, участие в нем приняли 13,5 тыс. человек. За закрытие бухт на острове Пхи-Пхи-Ле выступили 91,6% респондентов, против – 8,4%. Под опросом пользователи оставили более 2,3 тыс. комментариев.

Напомним, в конце прошлого месяца специалисты DNP приняли решение продлить на неопределенный срок запрет на посещение залива Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле, закрытого 1 июня. Туристический объект останется закрытым, пока морская экосистема не восстановится в достаточной мере. Соответствующее решение закреплено в официальном документе за подписью главы DNP от 28 сентября.

Согласно решению DNP, доступ запрещен как непосредственно в бухту Майя-Бэй, так и в бухту Ло-Сама, от которой можно добраться до пляжа в Маяй-Бэй пешком. Таким образом речь идет о полном закрытии доступа к Майя-Бэй и с моря, и с суши.

На вопрос о том, что разрешено туристам, глава нацпарка Hat Nopparat-Mu Ko Phi Phi National Park ответил, что не запрещается фотографировать бухты с моря, до тех пор пока лодки не входят в зону, ограниченную буями (см. здесь).



