Учащие UWCT пришли на помощь центру в Бан-Йя.

Джилл Уэллс рассказывает о том, что такое проектная неделя в UWCT и как в ходе нее школьники помогают другим.

Если вы решите почитать в интернете о поколении Z, то узнаете, что оно обещает стать самым образованным в истории человечества. Так как же выглядит получение этого образования зумерами?

Дария, Каном и Алиса – учащиеся 12 класса международной школы UWC Thailand (UWCT). Не так давно они вместе с другими старшеклассниками своего года обучения завершили неделю проектной работы в поддержку Образовательного центра Святой Еврпраксии в Бан-Йя (SELBC). За эту неделю они вместе с художником и преподавателем изобразительного искусства Сесе Номбре расписали одну из стен в образовательном центре SELBC, декорировали две классные комнаты для дошкольников, а также приняли подопечных SELBC у себя в UWCT, организовав для них различные занятия.

Хейди Оксли-Витнелл, координирующая социальные проекты в UWCT, отметила важность данного формата обучения для школьников.

«В течение недели учащиеся 12 класса планировали, реализовывали и оценивали социальный свой проект, включавший сотрудничество с внешней организацией. Мы подталкиваем учащихся к тому, чтобы они выходили за пределы зоны комфорта, вне которой они найдут возможность взрослеть неожиданными путями. В процессе рефлексии и оценки своей работы школьники каждый день узнают что-то новое. Когда возникают проблемы – а это случается – учащиеся получают жизненно важные навыки кооперации, лидерства и терпения», – заявила госпожа Оксли-Витнелл.

Недельный курс социальных проектов проходит в UWCT ежегодно, однако в этом году из-за COVID-19 школьники не выезжали за пределы острова, а сконцентрировали внимание на помощи местным пхукетским организациям, таким как Bodhi Dogs, Phuket Elephant Sanctuary, Gibbons Rehabilitation Centre и Phuket Has Been Good To Us (PHBGTU). Именно с ними они реализовывали свои социальные проекты.

У UWCT и SEBLC давние отношения в рамках подобного сотрудничества, поэтому Дария, Каном и Алиса выступили с идеей украсить стены в классных комнатах образовательного центра, а их педагог по изобразительному искусству Сесе Номбре вызвался расписать одну из внешних стен. Планы были тщательно проанализированы и реализованы. В будущем, после окончания сезона дождей, команда планирует продолжить работу по украшению стен учебного центра.

Своей художественной работой три старшеклассницы стремились подчеркнуть важность прав женщин, общих человеческих прав и права на образование. Каном также добавила, что считает, что все дети должны иметь доступ не только к базовому образованию, но и образованию в сфере искусства.

«Это образование через красоту. Росписи на стенах могут казаться кому-то лишь красивыми картинками, цифрами и фразами, но я бы хотела, чтобы эти краски дарили людям надежду, поднимали им настроение и подталкивали сделать что-то для реализации своих мечтаний», – отметила Каном.

Работа над росписью стены заняла два дня. В течение оставшихся трех Дария, Канон и Алиса принимали в UWCT три десятка воспитанников учебного центра в Бан-Йя и познакомили их со школой. Гостям продемонстрировали химические эксперименты, познакомили с технологией получением электричества, развлекли математическими и логическими задачами. Также у детей была возможность принять участие в занятиях по искусству, танцам и кулинарии. Все занятия проводились совместно старшеклассниками и персоналом UWCT.

По итогам проектной недели Дария выразила надежду, что этот опыт будет способствовать развитию у детей любопытства, а также откроет им будущие карьерные возможности. В свою очередь Алиса добавила, что пройденный недельный курс стал для нее одним из многих экстраординарных проектов и упражнением, сочетавшим прямую активность, творчество и служение обществу. Также девушка получила хорошую возможность попрактиковать лидерские качества.

На вопрос о том, как они оценивают реализованную задумку, все три старшеклассницы заявили, что поняли, что у них все получилось, когда увидели радостные улыбки подопечных образовательного центра. После трех дней в UWCT все они с воодушевлением рассказывали о полученном опыте.

Как давным-давно сказала писательница Луиза Мэй Олкотт: «Я не боюсь штормов, ведь я учусь управлять своим кораблем». Каждое препятствие и вызов – это возможность учиться, расти и развивать новые навыки. Жизнь полна штормов, но лишь от нашего ответа на каждый шторм зависит, где мы в итоге окажемся. Дария, Каном и Алиса – типичные представительницы поколения Z – продемонстрировали справедливость этих слов.

Узнать больше о UWCT можно на сайте www.uwcthailand.ac.th. Подробнее об образовательном центре в Бан-Йя – на www.goodshepherdphuket.com/projects/banya.