У жителя Пхукета изъяли 22 молодых крокодилов

Пхукетский офис Департамента рыболовства передал в руки полиции нелегального торговца крокодилами из Таланга. Мужчина рекламировал свой товар в социальных сетях и привлек этим внимание к себе сначала со стороны соседей, а потом и официальных лиц. Теперь ему грозят как минимум крупные штрафы. О возможном преследовании покупателей власти ничего не сказали.

Новости Пхукета

В четверг, 16 февраля, сотрудники Департамента рыболовства нанесли визит в восьмой мубан тамбона Срисунтхорн, где, согласно поступившей в ведомство жалобе, велась торговля крокодилами. Продавец рекламировал хищных пресмыкающихся в TikTok.

Информация о нелегальной продаже крокодилов подтвердилась. В доме 35-летнего мужчины по имени Тхирадет официальные лица обнаружили 22 молодых пресноводных крокодилов. Судя по фото, пресмыкающиеся были разного возраста, однако взрослых среди них не было (взрослый пресноводный крокодил достигает длины в 3 м).

Мужчина пояснил, что не является браконьером. До сентября 2022 года он имел лицензию на торговлю выращенными в неволе животными и вел законный бизнес, но не продлил разрешение в срок, а крокодилы на продажу у него остались. В итоге Тхирадет продолжал искать покупателей на своих животных, несмотря на то, что уже не имел законного права ни продавать их, ни владеть ими.

Как указывает PR-служба Пхукета, своими действиями господин Тхирадет нарушил несколько законов, включая Закон об охране и защите дикой фауны от 2562 года. Мужчину доставили в полицейский участок Таланга для дальнейших процессуальных действий. Крокодилы были изъяты, сейчас они находятся у Департамента рыболовства.

Под пресноводным крокодилом в Таиланде обычно понимается сиамский крокодил. В публикации PR Phuket точное указание вида отсутствует, однако на попавшей в кадр табличке с названием фирмы господина Тхирадета написано, что его бизнес торгует именно детенышами сиамского крокодила.

Сиамский крокодил относится к видам, находящимся на грани исчезновения. В Таиланде реализуются успешные программы по разведению этих хищников в неволе, но популяция все еще крайне малочисленна. В отличие от сиамского, гребнистый крокодил (поросус) классифицирован как вид с наименьшей угрозой.



Существуют также гибриды сиамского крокодила с гребнистым, поскольку пресмыкающиеся могут спариваться друг с другом.