У жителя Пхукет-Тауна изъяли полкило кристаллического метамфетамина

Операция по аресту предполагаемого наркоторговца была проведена еще 11 июня, однако полиция сообщила о ней лишь несколько дней спустя.
В ходе рейда полицейские задержали 28-летнего Вирачаяпона Киттикунакана, проживавшего на Soi Yaowarat 2/2 в Пхукет-Тауне. В доме мужчины полицейские обнаружили 500,7 г кристаллического метамфетамина и 21 метамфетаминовых таблеток. В качестве улик также были изъяты мобильный телефон задержанного, автомобиль Honda City и красные пружинные весы.
Вирачаяпону Киттикунакану предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.