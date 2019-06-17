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У жителя Пхукет-Тауна изъяли полкило кристаллического метамфетамина

Полиция Пхукет-Тауна арестовала 28-летнего жителя Soi Yaowarat 2/2, в доме которого было изъято полкило кристаллического метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2019, 09:07 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операция по аресту предполагаемого наркоторговца была проведена еще 11 июня, однако полиция сообщила о ней лишь несколько дней спустя.

В ходе рейда полицейские задержали 28-летнего Вирачаяпона Киттикунакана, проживавшего на Soi Yaowarat 2/2 в Пхукет-Тауне. В доме мужчины полицейские обнаружили 500,7 г кристаллического метамфетамина и 21 метамфетаминовых таблеток. В качестве улик также были изъяты мобильный телефон задержанного, автомобиль Honda City и красные пружинные весы.

Вирачаяпону Киттикунакану предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

 

 

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