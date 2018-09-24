У жителя Канчанабури изъяли арсенал оружия

Полиция задержала племянника владельца табачной фабрики в Канчанабури за хранение оружия, боеприпасов и наркотиков. У 29-летнего мужчины изъяли 13 пистолетов и револьверов, четыре штурмовые винтовки и два дробовика.

24 Сентября 2018 14:09:59

Как пишет Bangkok Post, 29-летний Сирачай Сиангчи был задержан в субботу, 22 сентября. В полицию поступила информация о том, что мужчина может быть замешан в незаконном обороте наркотиков, и полицейские приняли решение провести допрос. В ходе беседы с полицейскими господин Сиангчи сознался в употреблении наркотиков, после чего сотрудники правоохранительных органов досмотрели его автомобиль и обнаружили незначительное количество кристаллического метамфетамина и оружие – пистолет или револьвер с семью патронами.

Затем при поддержке военных полицейские провели обыск в доме господина Сиангчи. Там были найдены еще 12 пистолетов и револьверов, два дробовика и четыре штурмовые винтовки. Также полицейские изъяли 992 патронов различных калибров, в том числе 228 патрона калибра 5,56 мм для штурмовых винтовок.

На допросе господин Сиангчи заявил, что является коллекционером оружия. Мужчина добавил, что часть найденного у него арсенала якобы принадлежит другим лицам.

Полиция предъявила задержанному обвинения в незаконном хранении наркотиков, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном ношении оружия в общественном месте. В настоящий момент полиция проверяет изъятые пистолеты, револьверы, штурмовые винтовки и дробовики на предмет использования их для совершения тех или иных преступлений.