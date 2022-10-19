У здания администрации провинции ограбили минимаркет

Полиция Пхукета по горячим следам раскрыла дело об ограблении минимаркета, находящегося в 200 метрах от здания администрации провинции. По делу арестован 21-летний житель Вичита.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об ограблении минимаркета 7-Eleven на перекрестке Chao Fa East Rd. и Tha Kraeng Rd. поступило в полицию Пхукет-Тауна около 10:35 утра 19 октября.

Опросив сотрудников магазина и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что преступление совершил некий мужчина лет 20-25 на вид.

Подозреваемый, одетый в черную кофту с капюшоном, черные брюки и черную кепку, пригрозил кассиру самодельным пистолетом и потребовал наличные из кассы. Получив около 1200 бат, мужчина скрылся с места ограбления на красно-белом мотоцикле Honda Wave.

Располагая записями с камер видеонаблюдения, полицейские в тот же день разыскали и арестовали подозреваемого, которым оказался 21-летний житель Вичита по имени Идрис, также известный как Асиф (фамилию полиция не указала).

При обыске полицейские изъяли у молодого человека самодельный пистолет под патроны .22 калибра, красно-белый мотоцикл Honda Wave с номерами «ко-ко 147», комплект черной одежды из худи, брюк и кепки.

Идрису предъявили обвинения в вооруженном грабеже с использованием транспортного средства и незаконном ношении огнестрельного оружия в общественном месте. Полиция не уточнила, признал ли Идрис вину.