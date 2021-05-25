У волонтеров территориальной обороны выявили пропажу 28 автоматов АК

Командование четвертой армии Королевских вооруженных сил Таиланда подтвердило пропажу 28 автоматов АК-102, находившихся на вооружении второй роты территориальной обороны, базирующейся в тамбоне Кампху провинции Наратхиват.

26 Мая 2021, 11:00 AM

Автомат АК-102 на выставке «Интерполитех». Фото: Vitaly V. Kuzmin

Как пишет Bangkok Post, полковник полиции Супакорн Пхынгрот доложил об исчезновении автоматов в понедельник, 24 мая. Сообщение было адресовано главе тайской полиции генералу Сувату Джангйосуку и другим полицейским руководителям. На следующий день информация попала в тайские СМИ, а командующий четвертой армией генерал-лейтенант Криангкрай Сирак подтвердил факт пропажи автоматического стрелкового оружия.

Также стало известно, что гражданские власти округа Мыанг-Наратхиват подали в местную полицию заявление «на лиц, предположительно причастных к пропаже автоматов сил территориальной обороны». Сейчас полиция проводит следственные мероприятия.

Генерал-лейтенант Сирак рассказал, что один из утраченных автоматов был найден 11 мая в ходе вооруженного столкновения с предполагаемым участником незаконного боевого формирования. Боевик похитил оружие с трупа застреленного им в марте волонтера. Обнаружился автомат в ходе досмотра дома, где проживал участник антиправительственного движение.

«Первичное расследование показало, что конкретно это оружие не использовалось ни в каких нападения, но само принадлежало волонтеру территориальной обороны из Наратхивата», – заявил генерал.

Проверка второй волонтерской роты сперва выявила пропажу одного автомата, а затем еще 27. Причем нехватка всех автоматов, кроме первого, была установлена специальной организованной ревизионной комиссией.