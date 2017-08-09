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У россиянки украли сумку с деньгами и телефоном в Паттайе

Полиция пытается найти грабителей, вырвавших сумку у россиянки из рук на одной из улиц Паттайи.

Новости Пхукета

9 Августа 2017 12:42:30

Туристка из России стала жертвой уличных грабителей в Паттайе. Инцидент произошел около 23:00 вторника на Soi Sea Hill 5 в Паттайе, сообщает газета Bangkok Post.

Потерпевшая – 33-летняя Анастасия Солодкина (Awastdsita Solodking в записи Bangkok Post) – рассказала полицейским, что направлялась из массажного салона в отель, когда с ней поравнялись двое мужчин на черном мотоцикле. Один из них вырвал из рук россиянки сумочку, после чего злоумышленники скрылись с места событий.

По словам Анастасии, в сумочке находились 4 тыс. бат наличными и мобильный телефон стоимостью в районе 10 тыс. бат.

Очевидцы происшествия попытались задержать грабителей, но сделать это им не удалось. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь установить личности подозреваемых.

 

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