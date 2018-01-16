У побережья Пхукета столкнулись два спидбота

Не менее девяти человек пострадали в столкновении двух катеров у восточного побережья Пхукета во вторник 16 сентября.

16 Января 2018 18:19:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел около 16:30 дня на входе в одну из пхукетских марин. Все пострадавшие, среди которых были и туристы, и тайские моряки, доставили на берег, где им была оказана первая помощь.

Работавшие на месте событий спасатели сообщили, что шесть туристов получили легкие травмы. Еще два туриста пострадали более серьезно и были госпитализированы.

В основном травмы включали ушибы и порезы. Однако одному из туристов в результате столкновения повредило глаз куском стекла, а один из тайских моряков получил травму головы.

Других подробностей о происшествии пока не поступало.