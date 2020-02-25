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У пирса в Рассаде загорелась баржа со стройматериалами

На территории порта Jian Wanit Pier в Рассаде произошел пожар на борту баржи Or Phalanukorn 1. Согласно предварительным оценкам, нанесенный огнем ущерб составил около 1 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Февраля 2020, 01:34 PM
Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в порту поступило в полицию Пхукет-Тауна и экстренные службы около 23:00 понедельника, 24 февраля.

На место событий были направлены пожарные бригады муниципалитетов Рассады и Пхукет-Тауна, которые за час потушили огонь, а затем обильно пролили баржу и находившийся на ней груз водой, чтобы подстраховаться от повторного возгорания.

Капитан судна Вирут Чинкарн в момент возгорания находился на борту баржи. 39-летний мужчина получил ожоги лица и ног и был доставлен в больницу Phuket Provincial Hospital. Никто более в результате пожара не пострадал.

Менеджер порта Тхиамта Паланукорн пояснила, что загоревшаяся баржа использовалась для доставки стройматериалов на Пхи-Пхи. В момент возгорания на борту находилась партия досок, мешков с цементов и других грузов.

«Ущерб от пожара может составить свыше 1 млн бат», – отметила госпожа Паланукорн.

Причина пожара пока не установлена. Однако шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Тхирават Лиамсуван после осмотра судна предположил, что возгорание могло начать в ходовой рубке баржи.

 

 

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