У отеля в Кароне поймали пятиметровую кобру

Спасатели Ruamjai Rescue Foundation благополучно поймали пятиметровую королевскую кобру, замеченную утром 28 марта на парковке отеля Mandarava Resort and Spa.

28 Марта 2018 16:34:47

Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Как рассказал спасатель Амонрат Тхаммапхан, сообщение о змее у отеля в Кароне поступило в Ruamjai Rescue Foundation около 10:30 утра. Кобра, по словам позвонивших в службу спасения местных жителей, пряталась под автомобилем такси.

«Мы прибыли на место событий и обнаружили такси, припаркованное перед Mandarava Resort and Spa. Неподалеку толпились люди, включая водителя машины. Нашим специалистам понадобилось пять минут, чтобы извлечь змею из-под крыла автомобиля. В длину она была около пяти метров», – рассказал он.

Господин Тхаммапхан заверил, что пойманной королевской кобре не причинят вреда. Ее планируется измерить, взвесить и выпустить в джунгли подальше от жилья людей.