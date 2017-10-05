У острова Гай замечены ропилемы

Официальные лица сообщили об обнаружении у острова Гай ропилем, также известных под именем «огненных медуз» (Flame Jellyfish, Rhopilema esculentum)

5 Октября 2017 12:50:53

О присутствии ропилем у острова Гай туристов предупредил господин Ворапот Ломлим, глава национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park, на территории которого находится остров.

«Мы опасаемся, что эти огненные медузы могут представлять опасность для туристов. Официальные лица уже предупредили операторов туристических спидботов о необходимости избегать этой зоны. Вероятно, медуз принесло сильными волнами и ветром», – заявил господин Ломлим.

«Сегодня, 5 октября, огненные медузы по-прежнему присутствуют у острова Гай. Огненные медузы опасны, их яд может оставить шрам. В случае контакта с медузой, первая помощь должна быть оказана незамедлительно. Купальщики должны быть в курсе опасности», – добавил он.

Отметим, что ранее ропилем неоднократно находили и на пляжах Пхукета. При этом местные спасатели не разделяют мнение господина Ломлима о том, что эти медузы представляют угрозу.