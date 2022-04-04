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У мусульман Пхукета начался Рамадан

Мусульмане Пхукета и всего Таиланда отмечают священный месяц Рамадан, начало которого официально объявил духовный лидер тайского ислама Азиз Пхитаккумпхон после восхода луны 2 апреля.

Новости Пхукета

4 Апреля 2022, 01:30 PM
Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Ярмарка в честь Рамадана открылась в Банг-Тао. Фото: Halal Tidor / Cherng Talay OrBorTor

Рамадан – месяц поста и молитв в исламе. На Пхукете сообщество мусульман составляет около 20% от официального населения. На острове имеются 54 мечети, а также мусульманские школы, образовательные центры и другая инфраструктура для последователей ислама.

К началу Рамадана различные государственные ведомства сделали пожертвования в пользу мусульманских сообществ. В частности, предоставили еду и воду для традиционных вечерних трапез. Среди прочих поддержал мусульманские сообщества и международный аэропорт Пхукета.

В связи с началом Рамадана в Банг-Тао при поддержке местной административной организации открылась ярмарка у мечети Mugrakrom Mosque. Там все желающие могут по вечерам попробовать халяльные блюда, характерные для мусульман южного Таиланда.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря. Согласно одному из пяти столпов ислама, в течение месяца правоверные мусульмане должны поститься от утреннего намаза до вечерней молитвы.

В Таиланде начало месяца Рамадан определяется визуальными наблюдениями за луной, а не астрономическими подсчетами. В соответствии с положениями религии, если богословам не удалось разглядеть светило после новолуния, то Рамадан начинается лишь на следующий день. Так и произошло в этом году.

Рамадан – месяц строгого поста. С рассвета и до заката у мусульман действует полный запрет на употребление пищи и жидкостей, нельзя целоваться и вступать в половую близость, а также совершать ряд медицинских процедур.

 

 

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