У маленькой девочки украли любимые цветы

Четырехлетняя девочка публично обратилась к вору, укравшему горшки с с цветами, стоявшими перед домом ее семьи утром 27 января. Потерпевшая утверждает, что цветы были ее любимыми.

Иккапоп Тхонгтуб

Отец девочки – Виган Пхумракса – рассказал, что пропали пять горшкой с цветами общей стоимостью в 5 тыс. бат. Цветы стояли перед домом семьи на Soi Bangcheelao в районе улицы Thepkrasattri Rd. в Рассаде.

По словам господина Пхумракы и его дочери Грин, украдены были белая пятнистая алоказия и четыре каладиума, о которых девочка тщательно заботилась каждый день.

«Эти цветы – ее радость и гордость. Она лелеет их и заботится о них каждое утро и вечер. Она делает это с того момента, как мы их посадили», – заявил господин Пхумракса.

«Дело вовсе не в деньгах, а в сентиментальной составляющей и в том, насколько эти растения важны для моей четырехлетней дочери», – добавил он.

Пропажа цветов была обнаружена утром 27 января. Господин Пхумракса запросил у лендлорда записи с камер видеонаблюдения, на которых оказался запечатлен мужчина в серой футболке, белых шортах и маске. Он погрузил горшки с растениями на мотоцикл и уехал. Все произошло в районе 3:00 утра.

Господин Пхумракса разместил запись в Facebook, но в полицию обращаться не стал.

«Я люблю свои цветы. Мы посадили их вместе с отцом. Когда утром их освещает солнце, они очень красивы. Но сейчас какой-то вор пришел в ночи и украл их. Я очень опечалена и хочу, чтобы вор проявил сострадание ко мне», – прокомментировала Грин с помощью отца.

«Пожалуйста, верни мне мои цветы», – добавила она.