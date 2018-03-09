У кольца Чалонга началось расширение проезжей части

Строители свернули проект по выделению отдельной зоны для машин скорой помощи у кольца Чалонга и приступили к обещанному расширению проезжей части в соответствии с распоряжением губернатора.

9 Марта 2018 09:51:18

Фото: Муниципалитет Раваи

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение убрать искусственные барьеры с проезжей части и расширить пространство для транспорта на подъезде к кольца Чалонга со стороны Раваи по итогам инспекции 8 марта.

Как пояснил инженер компании-подрядчика Civil Engineering Co Ltd, Тхонгчай Чучот, сперва будут убраны барьеры, установленные в районе школы Muang Phuket School.

«После этого мы посмотрим, улучшится ли ситуация или нет, и уберем другие барьеры», – заявил он.

В беседе с «Новостями Пхукета» инженер подтвердил, что по распоряжению губернатора подрядчик пересмотрел предыдущий план, предполагавший резервирование середины дороги для строительной техники и автомобилей скорой помощи. Согласно этому плану, машины экстренных служб могли бы проезжать по участку дороги, закрытому для обычного транспорта, и вливаться в общий поток уже у кольца, избегая за счет этого части пробки.

По словам господина Чучота, удовлетворить пожелания обеих сторон – обычных автомобилистов и водителей машин скорой помощи – было невозможно, и выбор был сделан в пользу выполнения распоряжения главы провинции Норрапхата Плодтхонга.

«Мы выполним распоряжение губернатора. Мы полагаем, что если на проезжей части будет больше места, ситуация станет лучше для всех», – заявил господин Чучот.

Инженер Сомкиет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей также подтвердил, что приоритетом является расширение проезжей части для всех участников дорожного движения.

«Через четыре месяца плотность движения начнет постепенно снижаться. Когда мы закончим работы над стенами и потолком тоннеля, мы уберем и другие барьеры, так что проезжая часть станет еще шире», – заявил он.

Пока же водителям рекомендуется объезжать пробку по Soi Suksan 1. Хотя водители машин скорой помощи особой выгоды в использовании этого маршрута не видят.

«Трафик на Soi Suksan 1 очень медленный, поскольку это однополосная улица, и другие машины просто не могут уступить дорогу автомобилю скорой помощи», – заявил «Новостям Пхукета» водитель скорой помощи из Раваи Наттапон Кэупрачу.

Шофер подтвердил редакции, что пробки у кольца Чалонга представляют собой проблему для транспорта экстренных служб.

«Трафик у кольца Чалонга – проблема для машин скорой помощи, поскольку он вызывает большие задержки. В некоторых случаях нам приходится ждать по 20 минут, чтобы преодолеть кольцо», – заявил господин Кэупрачу.

Напомним, что к югу от кольца Чалонга нет медицинских учреждений, способных оказать экстренную помощь. Ближайшим из таких учреждений является центр экстренной помощи, находящийся сразу за кольцом Чалонга.