У капитана разбившегося спидбота нашли следы наркотиков в организме

Наркотики были выявлены в ходе анализа крови в больнице Mission Hospital Phuket, подтвердил полковник Сомрак в беседе с The Phuket News в понедельник, 22 мая. Новая статья в выдвиннутых против господина Матчая обвинениях пока не появилась, но это произойдет.
«Он будет привлечен к ответственности за это», – добавил начальник полицейского участка Чалонга.
При этом полковник резонно указал, что положительный тест на метамфетамин не означает, что непосредственно в момент аварии господин Матчай находился под воздействием нелегальных стимуляторов. Анализы фиксируют факт приема в течение некоторого времени после того, как вещество уже прекратило действовать.
Ранее губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу сообщил, что капитану Thanathip Marine 555 предъявлены обвинения в халатности, повлекшей травмы и тяжелые травмы, за что предусмотрено до трех лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа.
На борту спидобта, которым управлял господин Матчай и который столкнулся с навигационной вышкой 17 мая, находились 37 человек, включая самого капитана. Травмы получили 35 из них. Не менее десяти человек оставались в больницах по состоянию на 19 мая.