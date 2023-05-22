У капитана разбившегося спидбота нашли следы наркотиков в организме

Шеф полиции Чалонга полковник Канэн Сомрак подтвердил The Phuket News, что у капитана разбившегося 17 мая спидбота Thanathip Marine 555 положительный анализ на наркотики. В организме Сатита Матчая нашли следы метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Мая 2023, 07:46 PM

Полиция на пирсе в Чалонге после крушения спидбота в бухте Чалонг-Бэй. На борту были 21 турист из России, девять из Казахстана и по одному из Китая, Гонконга и Украины. Фото: Phuket Tourist Police

Наркотики были выявлены в ходе анализа крови в больнице Mission Hospital Phuket, подтвердил полковник Сомрак в беседе с The Phuket News в понедельник, 22 мая. Новая статья в выдвиннутых против господина Матчая обвинениях пока не появилась, но это произойдет.

«Он будет привлечен к ответственности за это», – добавил начальник полицейского участка Чалонга.

При этом полковник резонно указал, что положительный тест на метамфетамин не означает, что непосредственно в момент аварии господин Матчай находился под воздействием нелегальных стимуляторов. Анализы фиксируют факт приема в течение некоторого времени после того, как вещество уже прекратило действовать.

Ранее губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу сообщил, что капитану Thanathip Marine 555 предъявлены обвинения в халатности, повлекшей травмы и тяжелые травмы, за что предусмотрено до трех лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа.

На борту спидобта, которым управлял господин Матчай и который столкнулся с навигационной вышкой 17 мая, находились 37 человек, включая самого капитана. Травмы получили 35 из них. Не менее десяти человек оставались в больницах по состоянию на 19 мая.