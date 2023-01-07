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У DСondo в Кату потушили учебный пожар

Многоквартирный жилой комплекс DCondo Creek в Кату отдал себя «на опыты» сотрудникам экстренных служб Пхукета. В субботу, 7 января, базирующееся на острове региональное отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) проводило там пожарные учения с эвакуацией.

Новости Пхукета

8 Января 2023, 08:00 AM
Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: PR Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в Кату. В качестве высотного объекта использовался DCondo Creek. Фото: Radio Thailand Phuket

Пожарные учения в высотном (по меркам Пхукета) здании – редкость для острова, равно как и реальные большие пожары в кондоминиума и отелях. Данная тренировка позиционировалась именно как учения в многоэтажном здании, хотя огонь зажигали не в самом DСondo Creek, а на пустыре рядом с ним. Но для отработки эвакуации человека с крыши или верхнего этажа пригодился уже сам кондо.

За работой сотрудников экстренных служб и специальной техники (включая вертолет, очень сильно напоминающий российский Ка) наблюдали глава пхукетского офиса DDPM Удомпорн Кан, руководитель офиса по 18 региона Чаовали Нитрарат, глава офиса по 12 региону Прапхан Кхапрасэнг. От муниципалитета Кату присутствовал вице-мэр Аттхапонг Чантараттанавонг, которому в буквальном смысле достаточно было перейти через дорогу, чтобы оказаться на месте событий.

«Мероприятие было организовано в связи с пожарной ситуацией. Это крупная проблема, риски которой наблюдаются часто. Пожары приводят к гибели людей и уничтожению имущества. Особенно высоки угрозы в летний сезон из-за сухой погоды и высокой температуры воздуха. Также серьезным фактором является человеческая небрежность», – разъяснил азы пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

В публикации PR-службы также была подчеркнута важность наличия у всех профильных ведомств нужных компетенций и налаженность межведомственного взаимодействия.

Стоит отметить, что последние известные «Новостям Пхукета» инциденты в кондоминиумах и многоэтажных отелях никак не освещались в официальных источниках информации, подобных страницам PR Phuket, но и крупными пожарами они не являлись. В частности, ничего не известно о ноябрьском возгорании и задымлении в комплексе 6th Avenue Surin между пляжами Сурин и Банг-Тао. Впрочем, судя по информации в социальных сетях, погибших и пострадавших не было.

При этом резонансные пожары в высотных и просто крупных зданиях и комплексах регулярно происходят в Бангкоке. Только за последние полгода там горели небоскреб Минэнерго, торговый центр CentralWorld и сразу десять домов в районе Патхум-Ван, причем на одном из фото было видно, что очаг возгорания как минимум прилегал к крупному зданию.

На Пхукете же в прошлом году продолжили активно гореть лодки и более крупным морские суда, последним из которых стало 50-местное судна для экскурсионных поездок Sea Angel Beyond.

 

 

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