У Central Festival зафиксировали превышение скорости на 87 км/ч

Полиция Вичита зафиксировала превышение скоростного режима мотоциклистом на 87 км/ч, но не смогла оштрафовать его, поскольку номера байка в объектив камеры не попали.

30 Августа 2018 16:34:15

Полиция Вичита с начала августа оштрафовала более полусотни водителей на Bypass Rd. в районе ТЦ Central Festival за нарушение скоростного режима в 80 км/ч, установленного для этой зоны

Как пояснил капитан Сирипонг Суриян из транспортной полиции Вичита, сотрудники его участка сейчас проводят выборочные проверки скорости движения транспорта в своей зоне ответственности. В августе полицейские дежурили на пешеходном мосту у супермаркета Big C и оштрафовали 60 нарушителей скоростного режима.

Однако рекордсмена – мотоциклиста, который развил скорость в 167 км/ч, – привлечь к ответственности не удалось. Мотоцикл двигался на камеру, а не от нее, и номерные знаки в объектив не попали. Все оштрафованные – водители четырехколесного транспорта.

Капитан Суриян отметил, что ввиду дефицита камер их приходится устанавливать в тех направлениях, где наиболее вероятна фиксация превышения скорости. Именно этим и объясняется тот факт, что полиции не удалось установить личность мотоциклиста, разогнавшегося у Central Festival до 167 км/ч.