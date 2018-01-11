Тюрьма на 4000 заключенных строится в центральной части пхукета

Новая тюрьма строится неподалеку от Института развития трудовых навыков. Окружать ее будут три жилых поселка.

15 Января 2018 09:40:49

Вопрос о строительстве на Пхукете новой тюрьмы, которая должна принять заключенных из перегруженного комплекса в Пхукет-Тауне, обсуждался на острове еще полтора десятка лет назад, но в последнее время с повестки дня пропал. При этом строительство режимного объекта уже началось, и к концу 2019 года он должен быть сдан. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал менеджер строительства Сучарт Джитсирипанит. Начальник старой пхукетской тюрьмы Сомкхит Кхамманг также подтвердил, что работы идут удовлетворительными темпами, хотя и стартовали с задержкой.

Первая и единственная тюрьма на Пхукете была построена в начале XX века, и в прошлом году зданию исполнилось 115 лет. Изначально комплекс на Damrong Rd. (улице Справедливости) был рассчитан на 750 заключенных, что казалось достаточным, но с ростом населения Пхукета стало очевидно, что с нагрузкой тюрьма не справляется. В 2002 году постоянный секретарь Министерства юстиции проинспектировал пхукетскую тюрьму и заявил, что она перегружена. На тот момент в камерах содержалось 1247 человек, сейчас же – около 2700.

Новый тюремный комплекс, получивший название Bang Jo Prison, возводится в районе одноименного поселка в центральной части Пхукета, между Srisunthorn Rd. и Thepkrasattri Rd. Согласно проекту, тюрьма расположится на участке площадью более 100 рай земли, почти половину из которых займут корпуса для заключенных. Всего тюрьма сможет принять 4 тыс. человек.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» директор Phuket Provincial Prison Сомкхит Кхамманг заверил, что условия содержания в новом комплексе будут лучше, чем в старом. На каждого заключенного предусмотрено около 5 кв. м пространства.

«Bang Jo Prison будет более удобной, чем тюрьма в Пхукт-Тауне. Камеры будут иметь размер 8 на 12 и 12 на 12 метров, в каждой из их будет содержаться не более 20 и 30 заключенных соответственно», – заявил господин Кхамманг. Для матерей с детьми будет выделена особая зона.

«Тюрьма будет абсолютно защищенной с системой видеонаблюдения в качестве одного из элементов контроля. Мы твердо убеждены, что побегов не будет», – заверил господин Кхамманг.

Бюджет проекта составляет 789 млн бат, что ниже изначально планировавшихся 1,1 млрд. Жители Срисунтхорна, по словам главы местной администрации Воравута Сонгйота, против строительства не возражают, хотя тюрьма расположится по соседству с Институтом развития трудовых навыков и тремя жилыми поселками.

Контракт на строительство объекта был подписан в июле 2015 года. Согласно договору, подрядчики должны были сдать его в течение трех лет, но работы начались с задержкой, поэтому завершение стройки ожидается во второй половине 2019 года.

«По контракту строительство должно быть завершено к концу июля 2018 года, но мы уже подали запрос на продление сроков. Мы ожидаем окончания строительства не позже декабря 2019 года. Первая свая была забита в 2016 году, и сейчас объект готов на 40%, а основные структурные конструкции – на 90%», – заявил менеджер строительства Сучарт Джитсирипанит.

Тюрьма будет предназначена для содержания заключенных, приговоренных к срокам не выше 15 лет. В настоящий момент большую часть контингента заключенных на Пхукете составляют лица, осужденные за преступления в сфере наркотиков. Следующая по величине группа – преступники, отбывающие наказание за кражи и грабежи. Заключенным предоставляются ограниченные возможности профессионального обучения и работы.

«Мужчины работают с деревом и цементом, для женщин организуются занятия по изучению английского языка и других навыков для трудоустройства в сфере гостеприимства и туризма», – отметил директор тюрьмы Сомкхит Кхамманг.

«Некоторые компании обращаются к нам с заказами, такими как изготовление рыболовных сетей или пошив одежды. Это хорошо. Любая компания, заинтересованная в том, чтобы заключенные выполнили для нее какую-то работу в тюрьме, может связаться с нами», – добавил он.

Отметим, что действующая тюрьма в Пхукет-Тауне на протяжении последних лет имеет «белый статус». Регулярно проводимые проверки не фиксируют случаев употребления заключенными наркотиков.Запрещенных к хранению предметов (к примеру, мобильных телефонов) ревизоры не находят.