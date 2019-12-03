Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн человек

На туристическом рынке Таиланда начался высокий сезон, однако, как следует из отчета Министерства туризма и спорта, значительный рост зарубежных прибытий в этом году был зафиксирован еще в октябре. В частности, турпоток из России в этом месяце оказался вдвое выше сентябрьского, что позволило российскому сегменту взять показатель в 1 млн туристов за десять месяцев.

Новости Пхукета

3 Декабря 2019, 11:48 AM

За десять месяца этого года Таиланд принял 32,561 млн иностранцев. Фото: Miguel Discart

Как следует из отчета Минтуризма, в октябре границу Таиланда пересекли 106,69 тыс. обладателей российских паспортов, что на 5,41% выше показателя за аналогичный месяц предыдущего года и вдвое больше турпотока за сентябрь нынешнего. В общей сложности за десять месяцев этого года Королевство приняло 1,08 млн российских граждан, что соответствует спаду на 2,19% (в прошлом году был зафиксирован высокий уровень интереса россиян к Таиланду в низкий сезон). Впрочем, даже несмотря на спад, Россия остается для тайского турбизнеса самым массовым поставщиком отдыхающих среди стран не азиатского региона.

Абсолютное лидерство по турпотоку, как и в прежние годы, удерживает КНР. В октябре Таиланд принял 826,39 тыс. жителей материкового Китая, что на 27,81% выше показателя за аналогичный месяц предыдущего года, когда остро ощущались последствия кораблекрушения у Кораллового острова, унесшего жизни 47 китайских граждан. Всего за десять месяцев нынешнего года Таиланд принял 9,34 млн китайских туристов, что на 3,58% больше, чем в предыдущем году.

Позитивная динамика наблюдается и на индийском рынке, считающимся для Таиланда одним из приоритетных в настоящий момент и демонстрирующего впечатляющие темпы роста турпотока. В октябре Королевство посетили 117,45 тыс. индийских граждан, что на 37,9% выше показателя за аналогичный месяц 2018 года. Турпоток за десять месяцев превысил отметку в 1,63 млн человек, что соответстует росту на 26,72% год к году.

Также продолжается стабильный рост прибытий из Японии и Южной Кореи, показавших за десять месяцев результаты в 1,49 млн человек и 1,55 млн человек соответственно (рост год к году составил 9,94% и 5,73%). Также не теряет Таиланд популярности и среди туристов с острова Тайвань. Суммарный объем прибытий оттуда составил 660,92 тыс человек за десять месяцев (рост на 14,67%). Еще 874,21 тыс. прибытий обеспечил Гонконг (рост на 2,79%).

Прибытия из Австралии в октябре находились в красной зоне. За месяц Таиланд посетили 71,6 тыс. австралийцев, что соответствует спаду на 5,23%. Количество прибытий за прошедшие с начала года десять месяцев составило 642,62 тыс. человек, что соответствует спаду на 3,35%. При этом небольшой прирост продемонстрировали США. В октябре Таиланд принял 86,3 тыс. американцев (рост на 4,24%), а за все время с начала года – 915,39 тыс (рост на 4,68%).

Ни один из ключевых европейских рынков не показал прорыва ни в октябре, ни за десять месяцев в целом. Великобритания за январь-октябрь обеспечила 795,33 тыс. поездок (рост на 0,97%), Франция и Германия – 612,01 тыс. и 666,63 тыс. соответственно (спад на 0,05% и 3,64%). Позитивную динамику продемонстрировали лишь Испания и Восточная Европа (рост на 3,11% и 4,98%), но по объему турпотока эти рынки все-таки довольно скромны (156,03 тыс. прибытий из Испании и 407,34 тыс. прибытий из всех восточноевропейских стран вместе взятых).

В итоге Европа по итогам десяти месяцев показала снижение турпотока с прошлогодних 5,24 млн до 5,16 млн, что соответствует спаду на 1,58% год к году. При этом в указанные 5,24 млн входят и российские 1,08 млн.

Среди региональных рынков также стоит отметить Ближний Восток, который за десять месяцев этого года обеспечил суммарно 598,89 тыс. прибытий, показав рост на 45,04%. Среди стран этого региона лидерами являются Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, в сумме давшие почти половину турпотока.

Всего за октябрь Таиланд принял 3,04 млн иностранцев против 2,7 млн годом ранее (рост на 12,51%), а за десять месяцев – 32,51 млн против 31,17 млн (рост на 4,29%). Объем туристических трат иностранцев в октябре Минтуризма оценивает в 147,8 млрд бат (рост на 9,27%), а за десять месяцев – в 1,58 трлн бат (рост на 3,97%).

Напомним, что публикуемая министерством статистика по турпотоку базируется на данных Иммиграционного бюро, которое фиксирует пересечение границы иностранцами не только с туристическими, но и с любыми другими целями. Это, в частности, не позволяет адекватно оценить турпоток из Малайзии и ряда других стран.