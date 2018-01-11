Турпоток из России в Таиланд превысил 1,3 млн человек

Таиланд установил рекорд по турпотоку, число гостей из России превысило уровень 2012 года. Таковы предварительные итоги 2017 года.

12 Января 2018 16:00:00

Таиланд установил новый рекорд по турпотоку, при этом количество гостей из России превысило показатель 2012 года, который до этого был третьим в списке исторических максимумов. Соответствующие данные содержатся в пресс-релизе Министерства туризма и спорта, опубликованном перед Новым годом.

Согласно предварительным данным Минтуризма, зарубежный турпоток в Таиланд по итогам 2017 года составил рекордные 35,38 млн человек, что на 8,77% выше, чем прошлогодние 32,53 млн. Россия сохранила статус лидера среди не азиатских стран с показателем в 1,34 млн, что на 22,95% лучше предыдущих 12 месяцев и даже выше показателя докризисного 2012 года.

Как и прежде, Минтуризма базируется на данных иммиграционного бюро и понятии Foreign Arrivals (прибытия из-за рубежа), включающем не только туристов, но все иностранцев вообще. Методологию расчета трат иностранцев ведомство не раскрывает.

Согласно предварительным данным Министерства туризма, лидером по турпотоку в Таиланд в 2017 году остался Китай. Россия потеряла в топе две позиции, но сохранила статус самого массового «поставщика» туристов среди не азиатских стран. Первая десятка выглядит следующим образом (в скобках указано изменение в сравнении с прошлым годом):

1.Китай – 9,92 млн (+13,23%)

2.Малайзия – 3,30 млн (-5,5%)

3.Южная Корея – 1,71 млн (+16,49%)

4.Лаос – 1,61 млн (+16,17%)

5.Япония – 1,57 млн (+9,08%)

6.Индия – 1,41 млн (+18,11%)

7.Россия – 1,34 млн (+22,95%)

8.США – 1,06 млн (+8,35%)

9.Сингапур – 1,01 млн (+4,73%)

10.Великобритания – 1,01 млн (+0,08%)

Всего на первую десятку «поставщиков» туристов пришлось 23,94 млн человек или 68% всех прибытий из-за рубежа.

Значительный объем турпотока позволили Китаю сохранит лидерство и в рейтинге суммарных туристических стран. Однако второе место по этому показателю занимает уже не Малайзия, а Россия, благодаря тому, что россияне традиционно отдыхают в Таиланде дольше, чем туристы из азиатских стран. Полностью топ выглядит следующим образом:

1.Китай – 531 млрд. (+17,14%)

2.Россия – 105 млрд. (+28,27%)

3.Малайзия – 86 млрд. (-3,14%)

4.США – 78 млрд. (+11,75%)

5.Великобритания – 77 млрд. (+2,48%)

6.Южная Корая – 76 млрд. (+19,24%)

7.Япония – 69 млрд. (+11,68%)

8.Австралия – 65 млрд. (+4,55%)

9.Индия – 62 млрд. (+23.01%)

10.Германия – 57 млрд. (+5,42%)

Доля первой десятки в общей структуре расходов иностранных туристов составила 66% или 1,206 трлн бат.

Сопоставление суммарного турпотока из топовых стран и суммарных расходов позволяет вычислить среднюю стоимость отдыха иностранцев в Таиланде (с поправкой на то, что речь все же идет о прибытиях из-за рубежа, а не чистом турпотоке).

Для россиян показатель составляет 78,36 тыс. бат на каждого прибывшего человека, для Великобритании – 76,24 тыс., для США – 73,58 тыс., для Китая – 53,53 тыс., для Японии – 43,95 тыс., для Малайзии – 26,06 тыс.

Как указал постоянный-секретарь Министерства туризма и спорта Понгпану Светарундра, если прогноз сбудется, то туристический сегмент принесет экономике Таиланда 1,83 трлн бат, что на 12,03% выше показателя 2016 года, зафиксированного на отметке 1,63 трлн.

Напомним, что в 2016 году министерство туризма и спорта также фиксировало восстановление турпотока из России. Согласно уточненным данным, тогда Таиланд принял около 1,086 млн россиян, рост год к году составил 16,9%.