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Турпоток из Китая продолжает падать на фоне роста других рынков

Сонгкран не привлек в Таиланд китайских туристов, но отдыхающие из других стран с радостью присоединились к празднованию, как и в прежние годы.

2 Июня 2019, 10:00 AM
Фото: Муниципалитет Патонга (архивный снимок)

Фото: Муниципалитет Патонга (архивный снимок)

Традиционные и новые рынки смогли компенсировать продолжающийся спад турпотока из Китая. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Министерства туризма и спорта, в апреле Таиланд принял около 3,2 млн иностранцев, что соответствует росту на 3,31% год к году. При этом число прибытий из материкового Китая составило 899 тыс, что на 8,9% ниже показателя прошлогоднего апреля. При этом спад наблюдается только на «основном» китайском рынке, число прибытий из Гонконга и Тайваня в апреле выросло на 28,24% и 8,8% соответственно. В сумме эти рынки обеспечили чуть более 154,6 млн визитов.

Стремительный рост продолжает демонстрировать индийское направление. В апреле было зафиксировано 163,94 тыс. прибытий из Индии, что на 35,1% выше показателя прошлого года. Также курорты Королевства не теряют популярности у отдыхающих из Японии. За апрель Иммиграционного бюро (на его данных основываются отчеты Минтуризма) зафиксировало 149,6 тыс. прибытий из этой страны. По сравнению с предыдущим годом рост составил 25,61%.

Россия остается для Таиланда ключевым рынком за пределами азиатского региона, однако апрельские показатели оказались на 14,31% ниже прошлогодних – 108,31 тыс. прибытий против 126,4 тыс. прибытий. В общей сложности за четыре месяца этого года Таиланд принял 723,86 тыс. россиян, что соответствует спаду на 2,9% год к году.

Следом среди европейских стран располагается Великобритания, обеспечившая в апреле 97,36 тыс. прибытий (рост на 12,31%). Третье место среди стран Европы занимает Германия. В апреле на курортах Таиланда отдохнули 74,98 тыс. граждан этой страны (рост на 12,98%). Всего же Европа (включая Восточную Европу и РФ) обеспечила за месяц 516,37 тыс. прибытий (рост на 1,62%).

Позитивная динамика в апреле была отмечена на рынках Австралии и Новой Зеландии, которые в последние годы редко радовали тайский туристический бизнес ростом количественных показателей. В апреле Иммиграционное бюро зафиксировало 75,20 тыс. визитов из Австралии (рост на 2,5%) и 10,35 тыс. визитов из Новой Зеландии (рост на 6,24%).

Аналогичный позитивный тренд наблюдается на североамериканском рынке. В апреле Королевство приняло 94,25 тыс. граждан США (рост на 5,71%) и 23,18 тыс. граждан Канады (рост на 1,26%).

Растет спрос на отдых в Таиланде и со стороны граждан ближневосточных государств, зачастую весьма обеспеченных. В апреле Королевство посетили 57,17 тыс. жителей стран Ближнего Востока (рост на 12,74%). При этом взрывной рост продемонстрировал Израиль, обеспечивший в апреле 20,66 тыс. прибытий, что на 73,8% выше показателя предыдущего года.

Министерство туризма оценивает туристическую выручку за апрель в 164,11 млрд бат (рост на 3,93%). Цель на 2019 год – 41 млн прибытий и 2,2 трлн бат выручки. При этом результат первых четырех месяцев – 13,99 млн прибытий (рост на 2,11%) и 737,91 млрд бат выручки (рост на 1,15%).

 

 

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