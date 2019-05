Турнир Singha Laguna Phuket Open 2019 вошел в рейтинговый список Official World Golf Ranking

Удостоенный престижных наград гольф-клуб Laguna Golf Phuket примет на своих полях третий профессиональный турнир по гольфу Singha Laguna Phuket Open, входящий в программу All Thailand Golf Tour.

Пресс-релиз

9 Мая 2019, 01:18 PM

Фото: Laguna Golf Phuket

Singha Laguna Phuket Open – профессиональный турнир по гольфу, организованный группой Sports Management Group (SMG) при участии Singha Corporation в качестве спонсора-основателя и ведущего курортного комплекса Азии Laguna Phuket в качестве титульного спонсора. Мероприятия также санционировано Asian Development Tour (ADT).

Цель Singha Laguna Phuket Open 2019 – закрепить ведущее туристическое направление Таиланда на карте ежегодного All Thailand Golf Tour и способствовать продвижению провинции Пхукет в качестве хаба спортивного туризма. Соревнования пройдут с четверга, 6 мая, по воскресенье, 19 мая, на полях Laguna Golf Phuket, начало в 7:00 утра, вход для зрителей свободный.

Пхукетский раунд All Thailand Golf Tour нынешнего года входит в список мероприятий, учитываемых в рейтингах Official World Golf Ranking. Турнир соберет ведущих профессиональных гольфистов со всего Таиланда, а также спортсменов из за рубежа, поскольку на кону будет стоять не только призовой фонд в 2 млн бат, но и возможнось улучшить свои показатели в мировом рейтинге профессиональных гольфистов.

«Участие в соревнования примут несколько местных талантов, чье присутствие подчеркнет общее стремление Laguna Golf Phuket и Asian Development Tour развивать гольф в Азии и вдохновлять молодых гольфистов», – отмечает Пол Уилсон, директор по гольфу в Laguna Golf Phuket.

«Также я хочу поблагодарить All Thailand Golf Tour с официальным включением в Official World Golf Ranking. Это выдающееся достижение, выводящее сообщество профессиональных гольфистов Таиланда на новый уровень. Я верю, что совместная работа с таким партнером, как All Thailand Golf Tour, разделяющим наши взгляды и приверженность делу, стала одной из причин для того, что комплекс Laguna Phuket завоевал награду в качестве лучшей площадки для проведения спортивных событий в Таиланде», – добавил он.

Также участников Singha Laguna Phuket Open 2019 ждет возможность побороться за специальный приз от Banyan Tree Group, отмечающей в этом году свое 25-летие. Профессионала, попавшего в 16-ю лунку (пар 3, 233 ярда) с одного удара ждет ваучер на проживание в Banyan Tree Phuket на сумму в 10 тыс. долл.

Laguna Golf Phuket приглашает профессиональных гольфистов на Singha Laguna Phuket Open 2019, где их ждут первоклассные поля и инфраструктура, превосходные условия для игры и отдыха, азиатское гостеприимство, а также академия гольфа под брендом PGA. Также Laguna Golf Phuket ждет на соревнованиях болельщиков, желающих поддержать своих любимых спортсменов в течение четырех дней турнира. При этом заключительные дни Singha Laguna Phuket Open 2019 (18-19 мая) будут транслироваться в прямом эфире True Visions (True Sport5, канал 684).

Также спортсмены и зрители смогут насладиться широким спектром курортной инфраструктуры и услуг Laguna Phuket, включая всемирно известные спа-центрые Banyan Tree и Angsana, магазины Gallery Shopping и Canal Village, экскурсионное агентство Laguna Toures, ландшафтный тропический парк Laguna Phuket и 3 км белоснежных песков пляжа Банг-Тао.

Гостям, желающим узнать о возможностях покупки жилой и инвестиционной недвижимости в Laguna Phuket, рекомендуется посетить центр Laguna Lifestyle Hub, расположенный в самом сердце курортного комплекса.

Другую информацию ищите на www.lagunagolfphuket.com/singha-laguna-phuket-open-2019.