Турнир по гольфу The Phuket News - Match Play

Благотворительный турнир по гольфу в формате матч-плэй (Match Play) стартует 1 июня. Все собранные средства будут переданы фонду Phuket Has Been Good to Us. К участию в турнире приглашаются все игроки с признаваемым гандикапом*. Каждый раунд будет проходить на поле клуба, членом которого является один из гольфистов (выбор за игроком с наиболее высоким гандикапом). Для игроков, не состоящих ни в одном пхукетском клубе, Laguna Golf Club предлагает специальные расценки на игру. Матчи начинаются с белой отметки (White Tee), если оба игрока не выскажутся в пользу альтернативного начала. Стоимость участия – 500 бат за вход в турнир и 300 бат за раунд. Игроки, потерпевшие поражение в первом раунде, смогут продолжить борьбу в альтернативном турнире (Plate Competition). Игра будет вестись по стандартным матчевым правилам с полной разницей гандикапов. Победителей обоих турниров и игроков, занявших вторые места, ждут кубки. Все семь финалистов также получат подарочные ваучеры. *Признаются все клубные гандикапы. Гандикапы гольф-обществ также признаются, но с возможностью корректировки организаторами. Записывайтесь на участие по эл. почте matchplay@classactmedia.co.th. Оплатить сбор можно через phuketticketmaster.com.